أسامة كمال: "حياة كريمة" أُنشأت لمساعدة المصريين.. واليوم جهودها تتوجه للأشقاء في غزة

قال الإعلامي أسامة كمال، إن مؤسسة حياة كريمة أرسلت قوافل إغاثية إلى قطاع غزة بإجمالي 503 شاحنات بتكلفة أكثر من 530 مليون جنيه.

وأضاف كمال خلال تقديم برنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "هو شيء قد يبدو قليلًا الشاحنات تضم سلعًا غذائية ومياه وملابس وأدوية ومسلتزمات طبية وبطاطين، والشيء الجميل أن القافلة تبرعات من الشعب المصري ومهما قدمنا سيكون قليلًا".

كما أشار إلى أن "حياة كريمة" أقامت حملات للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين والشعب المصري لبى النداء مثلما تحركت الدولة كلها لدعم غزة.

وأوضح أن مؤسسة حياة كريمة تم إنشائها لكي يعيش المواطن المصري حياة كريمة في ظل ظروف صعبة ورفع مستوى القرى، متابعًا: "لكن ما يحتاجه البيت يحرم على جامع الضرائب، كل قرش تم تخصيصه لرفع مستوى قرية أو نجع تم اقتطاع جزء منه من لحم الشعب المصري لدعم الأشقاء في غزة لأننا واحد".