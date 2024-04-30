جولة سابعة لبلينكن في الشرق الأوسط.. كمال ماضي يتساءل: هل تختلف عن ما قبلها؟

قال كمال ماضي، مذيع القاهرة الإخبارية: “جولة مكوكية سابعة لوزير خارجية أمريكا إلى منطقتنا منذ حرب لا إنسانية على قطاع غزة، منذ حرب ضربت بقوانين عالمنا عرض الحائط، منذ حرب أبادت حتى لحظتنا هذه 35 ألف روح بشرية صعدت إلى بارئها تشكوا إليه من ظلم وبغي من عدوان وقهر وأذيً والعدد يزيد”.

وأضاف ماضي، اليوم الثلاثاء، خلال تقديم برنامج “ملف اليوم”، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية": “أتختلف سابعة بلينكن عن سادسته؟ عن خامسته؟ عن أي زيارة أخرى قام بها؟ اللهم إلا زيارته الأولى التي نطق فيها لسانه بما يضمر في قلبه أن أتاهم يهوديًا لا كوزير لخارجية بلاد العم سام، نعم زيارته تتواتر تتواصل لكن أنّا لسابعة جوالاته أن تجدي نفعًا وبلاده تحمي ربيبتها وتدللها تسمو بها فوق المسائلة والاستجواب فوق العدالة والمحاكمة، وفوق مجرد الترويح ولو من بعيد بإدانة رمزية وكأنه تجسيد لاحلام دولة الاحتلال لأساطيرها التي طالما روجت لها بأن شعبها شعب مختار أعلى مقاما من باقي البشر دونه تنتزع البركة من الحياة ينقطع المطر فيفنى الجنس البشري".

وتابع: "نعم هي أساطير وترهات بيد أن واقع الحال ينبئ بأن هناك من بات يصدقها يفعلها أمام أنظار الكافة حتى أضحى ميزان العدالة في دنيانا معطوبة، أما أهل غزة من يتمسكون بأرضهم من يوقنون بعدالة قضيتهم فمن جديد إثبتوا رابطوا حتى يأتي الله بنصر من عنده ويقضي الله أمرا".