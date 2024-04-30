وزير الخارجية الفرنسى لـ"نتنياهو": الهجوم على رفح فكرة سيئة

أكد مصدر دبلوماسي فرنسي، أن ستيفان سيجورنيه، وزير الخارجية، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الهجوم على مدينة رفح الفلسطينية فكرة سيئة ولن يحل أي شيء؛ وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

نتنياهو: قواتنا ستدخل رفح الفلسطينية

وفي سياق متصل، قال بنيامين نتنياهو، إن قواتنا ستدخل رفح الفلسطينية للقضاء على حماس، سواء تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل أم لا، مؤكدًا أن إنهاء الحرب قبل تحقيق الأهداف ليس خيارًا مطروحًا.

ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن إخلاء السكان من رفح الفلسطينية بدأ، وأن احتمال إبرام صفقة ضئيل.