الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وزير الدفاع الأمريكى: نعارض أى عمليات عسكرية إسرائيلية فى رفح

لويد أوستن
لويد أوستن

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أنه يعارض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية دون خطة واضحة تؤمن سلامة المدنيين؛ وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي، أنه في حال نفذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اقتحام رفح الفلسطينية دون خطة تحمي المدنيين فسنعارضه وسيحدد الرئيس الأمريكي جو بايدن تبعات ذلك.

وأعرب وزير الدفاع الأمريكي، عن قلقه من عدم وجود خطط لحماية المدنيين في رفح الفلسطينية، مضيفًا: "أشك في أن الإسرائيليين سيكونون قادرين على نقل كل المدنيين في رفح الفلسطينية".

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