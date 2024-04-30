الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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اعتصام جامعة جورج واشنطن يطالب بإلغاء كل التعاملات مع المنظمات الداعمة للاحتلال

اعتصام جامعة جورج
اعتصام جامعة جورج واشنطن

قال رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إن اعتصام طلاب جامعة جورج واشنطن في قلب العاصمة الأمريكية يشهد يومًا جديدًا، احتجاجًا على تعامل الإدارة الأمريكية مع الحرب في غزة، مطالبين إدارة الجامعة بإلغاء كل التعاملات مع المنظمات والهيئات والمؤسسات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف جبر، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه كان هناك في السابق حاجز حديدي يطوق منطقة الاعتصام، لكن منذ يومين فكك الطلاب المحتجون هذا الحاجز وألقوه بالخلف، وأصبحت المنطقة مفتوحة الآن لأي شخص الدخول إليها بعد أن كانت مغلقة بواسطة شرطة العاصمة واشنطن.

ولفت إلى أن الاحتجاج امتد أيضًا إلى الشارع الرئيسي، وهناك أيضًا بعض الخيام، لكن كل شيء يتم في حراسة الشرطة الأمريكية التي تتواجد في منطقة الاعتصام، والتعامل الشرطي هنا مختلف تمامًا عن ولايات أخرى، حيث لم يشهد أي حالة من حالات العنف، وهناك التزام من جانب الطلاب المحتجين والمعتصمين.

وأشار إلى أن تعامل إدارات الجامعات المختلفة في الولايات الأمريكية متباين تمامًا، فربما يكون هناك تعنت على سبيل المثال في جامعة كولومبيا بنيويورك تجاه الطلاب، وتم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الطلاب بالأمس، واتخاذ قرارات بفصل بعض منهم بعد انتهاء المهلة التي حددتها الجامعة لفض الاعتصام، لكن في جامعة جورج واشنطن نجد أن الإدارة أكثر تفهمًا.

القاهرة الإخبارية واشنطن جامعة جورج واشنطن اعتصام الطلاب الشرطة الأمريكية الولايات الامريكية

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