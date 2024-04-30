بن غفير: حذرت نتنياهو من مغبة إنهاء الحرب فى غزة

أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أنه حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مغبة عدم الدخول إلى رفح الفلسطينية وإنهاء الحرب في قطاع غزة وهو يدرك تداعيات ذلك؛ وذلك وفق نبأ عاجدل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتمع مع وزير القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لبحث عملية رفح الفلسطينية وصفقة تبادل المحتجزين.



نتنياهو: قواتنا ستدخل رفح الفلسطينية

وفي سياق متصل، قال بنيامين نتنياهو، إن قواتنا ستدخل رفح الفلسطينية للقضاء على حماس، سواء تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل أم لا، مؤكدًا أن إنهاء الحرب قبل تحقيق الأهداف ليس خيارًا مطروحًا.

ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن إخلاء السكان من رفح الفلسطينية بدأ، وأن احتمال إبرام صفقة ضئيل.