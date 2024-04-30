الثلاثاء 30 أبريل 2024
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لازارينى: سأتوجه إلى قطاع غزة الأحد المقبل للدخول

قطاع غزة
قطاع غزة

قرر فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التوجه إلى قطاع غزة الأحد المقبل، آملًا في أن تسمح السلطات الإسرائيلية له بالدخول إلى القطاع؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، قال فيليب لازاريني إن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لإدخال المواد الغذائية إلى قطاع غزة، منوهًا بأن الوضع في قطاع غزة لا يزال معقدًا ومقلقًا.

وأضاف "لازاريني"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي: إننا نعمل بكل جهدنا لتجنب حالة المجاعة في غزة، مشيرًا إلى أن القطاع لا يزال بحاجة لتكثيف المساعدات الغذائية.

أونروا قطاع غزة السلطات الإسرائيلية القاهرة الإخبارية المواد الغذائية المجاعة

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