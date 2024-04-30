إعلام عبرى: نتنياهو يلغى جلسة لمجلس الحرب كانت ستبحث مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ألغى جلسة لمجلس الحرب الإسرائيلي كان من المفترض أن تبحث مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، اجتمع نتنياهو مع وزير القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، لبحث عملية رفح الفلسطينية وصفقة تبادل المحتجزين.

نتنياهو: قواتنا ستدخل رفح الفلسطينية للقضاء على حماس

وفي سياق متصل، قال بنيامين نتنياهو إن قواتنا ستدخل رفح الفلسطينية للقضاء على حماس، سواء تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل أم لا، مؤكدًا أن إنهاء الحرب قبل تحقيق الأهداف ليس خيارًا مطروحًا.

ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن إخلاء السكان من رفح الفلسطينية بدأ، وأن احتمال إبرام صفقة ضئيل.