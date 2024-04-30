أخصائي تغذية علاجية: الملح سم أبيض

قالت الدكتورة ريهام عز الدين أخصائي التغذية العلاجية، أن ملح الطعام إضافة لا غنى عنها في نظامنا الغذائي اليومي، وهو عنصر مهم للحفاظ على توازن المعادن في الجسم.

كثافة العظام

وأضافت عز الدينن اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر قناة “TeN”، أن الملح يساعد في الحفاظ على كثافة العظام، والدورة الدموية المنتظمة، والتحكم في مستوى السكر في الدم، لكنه هو السم الأبيض واستهلاك كميات كبيرة منه يؤدي للعديد من الأضرار، أبرزها ارتفاع ضغط الدم ومشاكل بالقلب والشعور بالعطش الشديد.

وأوضحت، أن تناول كميات كبيرة من الملح يسبب الانتفاخات ويؤدي إلى زيادة الوزن وأمراض الكلى، مؤكدةً أن شرب المياه بكثرة يساهم في تقليل نسبة الملح بالجسم.

وأشارت، إلى أن هناك بدائل جيدة يمكن استخدامها في الطعام تعطي نفس المذاق وتقلل المخاطر، أبرزها منقوع البقدونس والكرفس والتوابل والكركوم والليمون، كما يفضل استعمال ملح الهملايا في الطعام لقلة أضراره.