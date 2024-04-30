الثلاثاء 30 أبريل 2024
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أستاذ تغذية تحذر: يجب ألا تتعدى نسبة الملح للإنسان الطبيعي عن 5 جرامات باليوم

الملح
الملح

علقت الدكتورة مروة شعير، أستاذ الأغذية الخاصة والتغذية بمعهد تكنولوجيا بحوث الأغذية، على تحذير وزارة الصحة والسكان من الإفراط في تناول ملح الطعام.

وقالت خلال مداخلة هاتفية، لفضائية “دي إم سي” إن الأسماك المملحة ليست خطرا فقط على مرضى ضغط الدم، بل مرضى القلب والكلي والأشخاص الذين يعانون من مشاكل فى الكبد ومرضي الفشل الكلوي ومرضي الرئة.

وأضافت، أن نسبة الصوديوم الكثيرة تقوم بعمل احتباس زائد فى المياه الموجودة فى إجسامهم وتسبب لهم مشاكل كبيرة، موضحة أنه يجب إستشارة هؤلاء المرضي من قبل طبيبهم قبل تناول تلك الأسماك المملحة، والبدء فى تناول الأسماك العادية.

وحذرت أستاذ الأغذية الخاصة والتغذية بمعهد تكنولوجيا بحوث الأغذية، من تناول كميات عالية من الصوديوم للسيدات الحوامل أثناء شهور الحمل، لافتة إلى أن نسبة الملح للإنسان الطبيعي اليوم كله لا يجب أن تزيد عن 5 جرام ملح.

تحذير الصحةبخطورة الملح

وكانت أصدرت وزارة الصحة والسكان، تقريرا مهما بشأن ملح الطعام مجددا؛ نظرا لخطورة الإسراف في تناوله، مشددة على أنه لا بد من الحذر من الإفراط في تناوله.

وأوضحت الوزارة، أن الإسراف في تناول ملح الطعام يؤدي إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم في أي مرحلة عمرية، مشيرة إلى أن الكمية المسموح بتناولها أقل من 5 جرام، شاملة الملح المستخدم فى طهي وتتبيل الطعام.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن كثرة تناول الملح يؤدي إلى احتباس الماء داخل الجسم، ما يعرض الشخص إلى زيادة الوزن، لافتة الى أن من أسباب الإصابة بالسكتة الدماغية وهشاشة العظام، الإسراف في تناول الملح.

وشددت وزارة الصحة والسكان، على أن الأطعمة التي تحتوي على ملح كثير، تعرض الأطفال إلى أمراض في المستقبل، لذلك لا بد من عدم اعتياد الأطفال على الملح بكثرة في الأطعمة.

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