احم نفسك من هذه الأمراض.. "الصحة" تحدد الكمية المثالية لتناول الملح

حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من مخاطر تناول الملح بإفراط، مشيرة إلى أنه قد يسبب بعض الأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم.

وحددت وزارة الصحة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، الكمية المثالية لتناول الملح، لافتة إلى أنه أقل من 5 جرامات يوميًا هي الكمية المسموح بتناولها من الملح.

أمل جديد.. "الصحة" تزف بشرى لمرضى سرطان الرئة

وفي وقت سابق، زفت وزارة الصحة والسكان بشرى سارة لمرضى سرطان الرئة، باعثة بأمل جديد للمصابين.

وقالت وزارة الصحة، في منشور على صفحتها بموقع “فيسبوك”، إن سرطان الرئة إذا كان في مراحله الأولية تتم إزالته جراحيًا، لذلك اهتم بالكشف المبكر عنه.

اطمئن على صحتك بالكشف المبكر

وأضافت: “اطمئن على صحتك بالكشف المبكر والمتابعة والعلاج ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية”.

وتابعت: "يرجى عمل استبيان أولًا لمعرفة بقية الخطوات للاطمئنان على صحتك، وذلك عن طريق

- الاتصال على الرقم ١٥٣٣٥ لملء الاستبيان من خلال مكالمة تليفونية مع الفريق الطبي الخاص بالمبادرة، أو - الذهاب لأقرب وحدة صحية لملء الاستبيان".