الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية ووزير الصحة يتفقدان المركز الإفريقي لصحة المرأة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اليوم، المركز الإفريقي لصحة المرأة، وذلك لمتابعة أعمال التجهيزات والتطوير الجارية بالمركز.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة ميرفت أحمد مديرة المركز الإفريقي لصحة المرأة، والدكتور محمد عبد المقصود معاون الوزير للشئون المالية والإدارية.

وخلال الجولة تم الاطلاع على المشروعات المستقبلية للمركز، والتي تتمثل في إعادة تفعيل مشروع السياحة التدريبية، وتفعيل مشروع التشخيص “عن بُعد” وتوفير خدمة النداء الآلي.

مشروعات تنفذ بالمركز الإفريقي

واستمع الحضور إلى أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها بالمركز، ومنها: “المشروعات البحثية في مجال صحة المرأة في مصر والمنطقة الإفريقية، ومساهمة المركز في توفير القوافل العلاجية والتوعوية للمناطق النائية، بالإضافة إلى دعم مهارات المرأة من خلال إتاحة فرص العمل وتشجيع العمل التطوعي في مجال صحة وتنمية المرأة، وذلك في إطار خطة الدولة لتمكين المرأة”.

مكونات المركز 

والجدير بالذكر أن المركز يتكون من أربعة أدوار وبدروم، حيث يتكون الدور الأرضي من مكاتب إدارية ومكتبة إلكترونية، بالإضافة إلى 5 قاعات تدريب، تسع القاعة 40 متدربا، ويتكون الطابق الأول من مكاتب إدارية، وقاعة التدريب الرئيسية التي تصل طاقتها الاستيعابية لـ120 متدربا، بينما يتكون الطابق الثاني من 14 عيادة تخصصية صباحية، و11 عيادة تخصصية مسائية، كما يحتوي على قسم لأشعة الماموجرام، والسونار والدوبلر، والأشعة العادية، وكثافة العظام، كما يحتوي على 6 معامل طبية متخصصة في كيمياء الدم، والبكتريولوجي، والباثولوجي، والوراثة، ووراثة خلوية.

وكان قد شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الجمعة، الافتتاح الرسمي للمؤتمر الدولي الثامن للصحة النفسية تحت عنوان " التوحد خارطة الطريق"، الذي تنظمه الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والجمعية المصرية للأوتيزم، والشراكة مع منظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة اليونيسيف، وأوتيزم سبيكس، في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية بالقادرون باختلاف، حيث يقام المؤتمر على مدار3 أيام بمكتبة الإسكندرية

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محافظ الإسكندرية وزير الصحة المركز الأفريقي لصحة المرأة التجهيزات والتطوير المشروعات المستقبلية

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