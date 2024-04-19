الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يثمن اهتمام الرئيس السيسي بقطاع الصحة وما تم به من إنجازات

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة بذوي الهمم، والصحة النفسية، معربًا عن سعادته بانعقاد المؤتمرات الهامة بمحافظة الإسكندرية.

جاء ذلك خلال افتتاح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اليوم، المؤتمر الدولي الثامن للصحة النفسية، الذي يعقد بمكتبة الإسكندرية، في الفترة من 18 إلى 20 أبريل، بمشاركة الجمعية المصرية للتوحد، ومنظمة أوتيزم سبيكس، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (يونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية.

وثمن المحافظ الإنجازات والتطورات التي شهدها قطاع الصحة بصفة عامة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، سواء من حيث تطوير المنشآت الطبية أو التوسع في الخدمات الطبية المقدمة بها.

ودعا الشريف جميع الحضور من المشاركين والأطباء القائمين على المؤتمر، إلى زيارة عدد من المقاصد السياحية، وخاصة المتحف اليوناني الروماني، وشارع النبي دانيال للتعرف على جانب من معالم الإسكندرية.

ووجه المحافظ الشكر إلى جميع القائمين على تنظيم هذا المؤتمر المميز، الذي يعد منصة حوار تفاعلي وفرصة رائعة لعرض الرؤى والتوصيات حول أحدث الدراسات والأبحاث الطبية عن الصحة النفسية وتبادل الخبرات، متمنيًا الخروج بتوصيات جديدة تسهم في تقديم أفضل صور الدعم النفسي للمواطنين بمختلف فئاتهم.

ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة من كبار المسؤولين والمعنيين بالصحة النفسية من مختلف دول العالم. كما يأتي المؤتمر في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقضايا القادرين باختلاف وذوي الهمم بشكل عام، وتسليط الضوء على أهمية التشخيص المبكر للتدخل المبكر والسريع، وتوفير أفضل سبل الرعاية والدعم لهذه الفئة من أبناء المجتمع.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتورة باميلا ديكسون ممثل منظمة أوتيزم سبيكس، والدكتور فزلول حقي نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (يونيسف)، والدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتورة مِنَن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتورة داليا سليمان، رئيس الجمعية المصرية للأوتيزم.

IMG-20240419-WA0027
IMG-20240419-WA0027
IMG-20240419-WA0026
IMG-20240419-WA0026
IMG-20240419-WA0028
IMG-20240419-WA0028
IMG-20240419-WA0025
IMG-20240419-WA0025
محافظ الإسكندرية ذوي الهمم الصحة النفسية الإنجازات والتطورات الرئيس عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

رئيس الجمعية المصرية للأوتيزم: مصر خطت خطوات كبيرة نحو الاهتمام بالتوحد

وزير الصحة يشهد افتتاح موتمر "التوحد خارطة الطريق" بمكتبة الإسكندرية

مدير مكتبة الإسكندرية: الرئيس السيسى يضع صحة الإنسان المصرى فى صلب اهتماماته

صممه إيطالي وشهد أهم القضايا.. قصة"سراي الحقانية" أبرز وأقدم المباني التاريخية بالإسكندرية

وكيل "تعليم الإسكندرية": يوم تحرير سيناء سيظل تخليدًا لذكرى النصر والسلام

محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال تطوير "حديقة مسجد سيدى بشر" بحى المنتزه أول

ضبط 3700 كجم جبن مجهول المصدر خلال حملات تموينية بالإسكندرية

"أنت متطوع".. مبادرة لرفع كفاءة المتطوعين برعاية التحالف الوطني

الأكثر قراءة

انهيار أسرة الراحل صلاح السعدنى فى أثناء صلاة الجنازة عليه

عاجل|هادئة وسط أسرته.. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة صلاح السعدنى

أحمد السعدنى يرافق جثمان والده فى سيارة الموتى (صور وفيديو)

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. سحب رخص منجمى حمش ودونجاش بقرار حكومى

4 تغييرات فى تشكيل الأهلى المتوقع أمام مازيمبى بـ"دورى أبطال إفريقيا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "2- 2"

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "الشاهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

صور

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة

حماس تدعو للحشد والرباط فى المسجد الأقصى بدءًا من اليوم وحتى الإثنين

وزير الخارجية الإسرائيلى يشيد بالفيتو الأمريكى ضد العضوية الفلسطينية الكاملة بالأمم المتحدة