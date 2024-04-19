محافظ الإسكندرية يثمن اهتمام الرئيس السيسي بقطاع الصحة وما تم به من إنجازات

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة بذوي الهمم، والصحة النفسية، معربًا عن سعادته بانعقاد المؤتمرات الهامة بمحافظة الإسكندرية.

جاء ذلك خلال افتتاح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اليوم، المؤتمر الدولي الثامن للصحة النفسية، الذي يعقد بمكتبة الإسكندرية، في الفترة من 18 إلى 20 أبريل، بمشاركة الجمعية المصرية للتوحد، ومنظمة أوتيزم سبيكس، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (يونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية.

وثمن المحافظ الإنجازات والتطورات التي شهدها قطاع الصحة بصفة عامة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، سواء من حيث تطوير المنشآت الطبية أو التوسع في الخدمات الطبية المقدمة بها.

ودعا الشريف جميع الحضور من المشاركين والأطباء القائمين على المؤتمر، إلى زيارة عدد من المقاصد السياحية، وخاصة المتحف اليوناني الروماني، وشارع النبي دانيال للتعرف على جانب من معالم الإسكندرية.

ووجه المحافظ الشكر إلى جميع القائمين على تنظيم هذا المؤتمر المميز، الذي يعد منصة حوار تفاعلي وفرصة رائعة لعرض الرؤى والتوصيات حول أحدث الدراسات والأبحاث الطبية عن الصحة النفسية وتبادل الخبرات، متمنيًا الخروج بتوصيات جديدة تسهم في تقديم أفضل صور الدعم النفسي للمواطنين بمختلف فئاتهم.

ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة من كبار المسؤولين والمعنيين بالصحة النفسية من مختلف دول العالم. كما يأتي المؤتمر في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقضايا القادرين باختلاف وذوي الهمم بشكل عام، وتسليط الضوء على أهمية التشخيص المبكر للتدخل المبكر والسريع، وتوفير أفضل سبل الرعاية والدعم لهذه الفئة من أبناء المجتمع.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتورة باميلا ديكسون ممثل منظمة أوتيزم سبيكس، والدكتور فزلول حقي نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (يونيسف)، والدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتورة مِنَن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتورة داليا سليمان، رئيس الجمعية المصرية للأوتيزم.

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