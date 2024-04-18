ضبط 3700 كجم جبن مجهول المصدر خلال حملات تموينية بالإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط 3700 كجم من الجبن مجهول المصدر، خلال حملات تموينية بمنطقة العامرية غرب المدينة، بناءً على تعليمات مشددة من المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على ثلاجات حفظ المواد الغذائية.

وقامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات تموينية على ثلاجات حفظ المواد الغذائية والتى أسفرت عن ضبط أحد ثلاجات حفظ المواد الغذائية لحيازتها أجبان مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير دالة على حيازتها وكذلك أجبان معبأة فى صفائح تظهر عليها علامات الصدأ وسوء التخزين.

وتم التحفظ على على الأصناف والكميات الآتية: 100 صفيحة جبن أبيض طري وزن الصفيحة 20 كجم بإجمالي 2000 كجم جبن أبيض مجهول المصدر، و50 صفيحة جبن أبيض طري مجهول المصدر وزن الصفيحة 20 كجم بإجمالي 1000 كجم جبن طرى مجهول المصدر وتظهر عليه علامات الصدأ وسوء التخزين، 50 قرص جبن رومي زنة القرص 14 كجم مجهول المصدر بإجمالي 700 كجم جبن رومي مجهول المصدر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

وكانت قد قامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وإشراف أحمد على رئيس الرقابة بالأشتراك مع مباحث التموين بحملات تموينية على أسواق السجائر والتي أسفرت عن ضبط كمية من السجائر المحلية بدون فواتير، وتم تحريز 220 علبة متنوعة، وتم تحرير محضرين بيع سجاير بسعر أزيد، تحرير 4 محاضر عدم إعلان عن أسعار السجائر.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات على الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.