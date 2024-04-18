الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال تطوير المدخل الرئيسي لمبنى ديوان المحافظة

معالم الإسكندرية
معالم الإسكندرية بديوان عام المحافظة

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال تطوير المدخل الرئيسي لمبنى ديوان عام المحافظة، وذلك في إطار حرص المحافظة على الترويج لمعالمها التاريخية والأثرية والشخصيات السكندرية المؤثرة عبر العصور، وعرضها أمام الوفود الأجانب والزائرين لمبنى ديوان المحافظة.

وقال اللواء محمد الشريف، إن أعمال التطوير نُفَِذت بأيادي العاملين بمحافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أنها تصور تاريخ الإسكندرية الحافل عبر كل العصور، من خلال التعريف البصري لأبرز معالم مدينة الإسكندرية، مما يمثل عامل جذب لحث الوفود الأجانب والزائرين للمحافظة على زيارة هذه المعالم.

وأوضح المحافظ، أن أعمال التطوير شملت معرض بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد يضم مجسمات مقاربة للواقعية لأبرز معالم مدينة الإسكندرية، ومزودة بخاصية "QR Code" التي تتيح التعرف على جميع معلومات الأثر التاريخي ومترجمة إلى 7 لغات مختلفة.

هذا بالإضافة إلى عرض صور لأبرز الشخصيات والأعلام السكندرية ممن كان لهم تأثير وتواجد مميز عبر التاريخ.

وأضاف أن المجسمات ثلاثية الأبعاد تضم: رأس الإسكندر الأكبر، ومكتبة الإسكندرية، وفنار الإسكندرية، والمسرح الروماني، وعمود السواري، وقلعة قايتباي، ومتحف المجوهرات الملكية، وقصر الحرملك (المنتزة)، ونصب الجندي المجهول، وكوبري ستانلي.

وجاءت صور أبرز الأعلام السكندرية لـ: الإسكندر الأكبر، وعباس حلمي الثاني، هيباتيا، والبابا كيرلس السادس، وبيرم التونسي، توفيق الحكيم، وسيد درويش، وعبداللطيف أبو هيف، عزمي محيلبة، قاسم أمين، قسطنطين كفافيس، كرم جابر، محمد كُريم، محمود سعيد، نور الشربيني، إبراهيم الفقي، أحمد عصمت عبدالمجيد.

معالم الإسكندرية بديوان عام المحافظة

معالم الإسكندرية بديوان عام المحافظة
معالم الإسكندرية بديوان عام المحافظة
معالم الإسكندرية بديوان عام المحافظة
معالم الإسكندرية بديوان عام المحافظة
معالم الإسكندرية بديوان عام المحافظة
معالم الإسكندرية بديوان عام المحافظة
معالم الإسكندرية بديوان عام المحافظة
معالم الإسكندرية بديوان عام المحافظة
معالم الإسكندرية بديوان عام المحافظة
معالم الإسكندرية بديوان عام المحافظة
معالم الإسكندرية بديوان عام المحافظة
معالم الإسكندرية بديوان عام المحافظة
محافظ الإسكندرية ديوان عام المحافظة الشخصيات السكندرية تاريخ الإسكندرية الأعلام السكندرية

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