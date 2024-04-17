الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

خطة تخفيف الأحمال.. جدول قطع الكهرباء في الإسكندرية

جدول انقطاع الكهرباء
جدول انقطاع الكهرباء بالإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية، مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية، وفق خطة تخفيف الأحمال، التي أعلنتها شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء هي محل بحث أهالي عروس البحر المتوسط للتعرف على مدة انقطاع التيار الكهربائي وموعد القطاع الكهرباء في كل منطقة وذلك بحسب الجداول التي تم إعلانها بمحافظة الإسكندرية.

جدول قطع الكهرباء في الإسكندرية 

وأعلنت محافظة الإسكندرية، بداية من يوم الإثنين الماضي عودة تنفيذ خطة تخفيف الاحمال وذلك عقب انتهاء شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر والتي تم خلالهما توقف انقطاع الكهرباء تيسيرًا على المواطنين.

txt

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

خطة تخفيف الأحمال بكهرباء الإسكندرية

نشرت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء جداول تتضمن كل منطقة ومدة انقطاع التيار الكهربائي بها وذلك بجميع احياء الإسكندرية حيث تم تقسيم المناطق بـ11 مجموعة تضم كافة المناطق المتأثرة، وذلك وفق الرابط .

مواعيد انقطاع الكهرباء بالإسكندرية

تبدأ مواعيد انقطاع التيار الكهربائي بالإسكندرية من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الخامسة مساءً، بحيث تكون مدة انقطاع التيار الكهربائي بكل مجموعة ساعتين، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق لمدة ساعة فقط.


جداول مواعيد قطع التيار الكهربائي بمحافظة الإسكندرية


وجاءت جداول قطع الكهرباء بمحافظة الإسكندرية التي تم تداولها كالتالي:

المجموعة 1: من الساعة الثالثة حتى الخامسة مساءً.
المجموعة 2: من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساءً.
المجموعة 3: من الساعة الثالثة حتى الساعة الخامسة مساءً.
المجموعة 4: من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة مساءً.
المجموعة 5: من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة مساءً.
المجموعة 6: من الساعة الثالثة حتى الساعة الخامسة مساءً.
المجموعة 7:من الساعة الثانية حتى الساعة الرابعة مساءً.
المجموعة 8: من الساعة الثانية حتى الساعة الرابعة مساءً.
المجموعة 9: من الساعة الثانية حتى الساعة الرابعة مساءً.
المجموعة 10: من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة مساءً.
المجموعة 11: من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة مساءً.
 

FB_IMG_1713185366253
FB_IMG_1713185366253
FB_IMG_1713185368069
FB_IMG_1713185368069
FB_IMG_1713185369920
FB_IMG_1713185369920
FB_IMG_1713185371788
FB_IMG_1713185371788
FB_IMG_1713185373568
FB_IMG_1713185373568
FB_IMG_1713185375434
FB_IMG_1713185375434
FB_IMG_1713185377484
FB_IMG_1713185377484
FB_IMG_1713185379349
FB_IMG_1713185379349
FB_IMG_1713185381165
FB_IMG_1713185381165
FB_IMG_1713185384183
FB_IMG_1713185384183
FB_IMG_1713185386346
FB_IMG_1713185386346
FB_IMG_1713185388679
FB_IMG_1713185388679
FB_IMG_1713185390549
FB_IMG_1713185390549
FB_IMG_1713185392545
FB_IMG_1713185392545
FB_IMG_1713185394461
FB_IMG_1713185394461
FB_IMG_1713185396510
FB_IMG_1713185396510
FB_IMG_1713185398345
FB_IMG_1713185398345
FB_IMG_1713185400276
FB_IMG_1713185400276
FB_IMG_1713185402692
FB_IMG_1713185402692
FB_IMG_1713185404609
FB_IMG_1713185404609
قطع الكهرباء قطع الكهرباء بالإسكندرية قطع الكهرباء في الإسكندرية جدول قطع الكهرباء في الإسكندرية خطة تخفيف الاحمال مواعيد قطع الكهرباء محافظة الاسكندرية انقطاع الكهرباء

مواد متعلقة

كل المناطق.. جدول مواعيد انقطاع التيار الكهرباء في الإسكندرية

انقطاع الكهرباء.. جدول تخفيف الأحمال فى محافظة الإسكندرية 2024

الأكثر قراءة

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

"قفشتها في جيم مختلط".. اشتراك "بدون اتفاق" يورّط امراة مع زوجها

هبوط اضطراري بمطار القاهرة بدلًا من برج العرب.. مصادر تكشف التفاصيل لـ"الدستور"

القصة الكاملة لإعلان انشقاق الإعلامية الإخوانية "هالة سمير" عن الجماعة

موعد عيد الأضحى 2024 / 1445 وعدد أيام الأجازة للموظفين والقطاع الخاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين