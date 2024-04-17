خطة تخفيف الأحمال.. جدول قطع الكهرباء في الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية، مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية، وفق خطة تخفيف الأحمال، التي أعلنتها شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء هي محل بحث أهالي عروس البحر المتوسط للتعرف على مدة انقطاع التيار الكهربائي وموعد القطاع الكهرباء في كل منطقة وذلك بحسب الجداول التي تم إعلانها بمحافظة الإسكندرية.

جدول قطع الكهرباء في الإسكندرية

وأعلنت محافظة الإسكندرية، بداية من يوم الإثنين الماضي عودة تنفيذ خطة تخفيف الاحمال وذلك عقب انتهاء شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر والتي تم خلالهما توقف انقطاع الكهرباء تيسيرًا على المواطنين.

خطة تخفيف الأحمال بكهرباء الإسكندرية

نشرت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء جداول تتضمن كل منطقة ومدة انقطاع التيار الكهربائي بها وذلك بجميع احياء الإسكندرية حيث تم تقسيم المناطق بـ11 مجموعة تضم كافة المناطق المتأثرة، وذلك وفق الرابط .

مواعيد انقطاع الكهرباء بالإسكندرية

تبدأ مواعيد انقطاع التيار الكهربائي بالإسكندرية من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الخامسة مساءً، بحيث تكون مدة انقطاع التيار الكهربائي بكل مجموعة ساعتين، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق لمدة ساعة فقط.



جداول مواعيد قطع التيار الكهربائي بمحافظة الإسكندرية



وجاءت جداول قطع الكهرباء بمحافظة الإسكندرية التي تم تداولها كالتالي:

المجموعة 1: من الساعة الثالثة حتى الخامسة مساءً.

المجموعة 2: من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساءً.

المجموعة 3: من الساعة الثالثة حتى الساعة الخامسة مساءً.

المجموعة 4: من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة مساءً.

المجموعة 5: من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة مساءً.

المجموعة 6: من الساعة الثالثة حتى الساعة الخامسة مساءً.

المجموعة 7:من الساعة الثانية حتى الساعة الرابعة مساءً.

المجموعة 8: من الساعة الثانية حتى الساعة الرابعة مساءً.

المجموعة 9: من الساعة الثانية حتى الساعة الرابعة مساءً.

المجموعة 10: من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة مساءً.

المجموعة 11: من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة مساءً.

