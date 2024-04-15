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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

انقطاع الكهرباء.. جدول تخفيف الأحمال فى محافظة الإسكندرية 2024

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء

بعد إعلان شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء عن خطتها الجديدة لجدول تخفيف الأحمال في عام 2024 والتي تهدف إلى تقليل انقطاع التيار الكهربائي على فترات محددة خلال اليوم، وبدء تطبيق الخطة اليوم الإثنين، زادت معدلات البحث بشكل كبير من قبل المواطنين في الإسكندرية عبر محرك البحث العالمي (جوجل)، لمعرفة تفاصيل وموعد تطبيق خطة تخفيف الأحمال الكهربائية الجديدة التي ستبدأ شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تطبيقها اليوم الإثنين، الموافق 15 أبريل 2024.

تعليق خطة تخفيف الأحمال في مصر 

يُذكر أن مجلس الوزراء كان قرر تعليق تنفيذ جدول تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان الكريم وأيام العيد، بهدف توفير خدمة كهرباء مستقرة للمواطنين دون انقطاعات. وفي الوقت نفسه، تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على إجراء عمليات صيانة لوحدات التوليد ومكونات الشبكة القومية للكهرباء، بهدف تعزيز استقرار الخدمة والحفاظ على التيار الكهربائي دون انقطاع.

موعد تطبيق خطة تخفيف الأحمال (محافظة الإسكندرية) أبريل 2024 

ستبدأ الشركة تطبيق الخطة الجديدة لتخفيف الأحمال في الإسكندرية اعتبارًا من اليوم الإثنين 15 أبريل 2024، حيث ستكون مدة الفصل ساعتين لكل مجموعة في مناطق وشوارع الإسكندرية، ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه الخطة في مختلف الأحياء الفرعية، وذلك بعد إعلان الشركة بدء التطبيق الفعلي لها.

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انقطاع الكهرباء.. جدول تخفيف الأحمال في الإسكندرية 2024 

تم تحديد تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وانقطاع التيار الكهربائي في الإسكندرية، حيث تم تضمين أسماء الشوارع والمناطق والحواري والمناطق الراقية والشعبية في الخطة الجديدة، وتم تحديد عدة مواعيد يومية لانقطاع الكهرباء في الإسكندرية لمدة تتراوح بين 4 و5 ساعات يوميًا، ضمن إطار خطة تخفيف الأحمال.

خريطة تخفيف الأحمال في الأسكندرية أبريل 2024

شركة كهرباء الإسكندرية أعلنت عن جدول جديد لتخفيف الأحمال في عام 2024، وتشمل هذه الخطة تقسيم مناطق الإسكندرية إلى 11 مجموعة جغرافية، حيث سيتم انقطاع التيار الكهربائي لمدة 12 ساعة من الساعة 11 صباحًا حتى 11 مساءً، لمدة ساعتين فقط لكل مجموعة.

بعد عيد الفطر، يمكن لسكان الإسكندرية الاطلاع على جدول تخفيف الأحمال من خلال الرابط المخصص من قبل شركة كهرباء الإسكندرية، يمكن الضغط هنا للوصول إلى النسخة الكاملة من الجدول من هنــــــــا. 
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