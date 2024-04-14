"الدستور" تنشر تفاصيل تخفيف أحمال الكهرباء بدمياط

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الصور حول جدول انقطاع التيار الكهربي وخطة تخفيف الاحمال في محافظة دمياط حيث ينتظر المواطنون في مدن ومراكز مختلفة بمحافظة دمياط خلال الساعات الجارية، إعلان خطة تخفيف الأحمال الجديدة، التي من المزمع الإعلان عنها عقب تجهيزها، بعد أن تم الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.

وقال عماد شطا، وكيل وزارة الكهرباء بدمياط، إنه يتم تجهيز خطة تخفيف الأحمال بشكل متناسب وبحيث يتم التوزيع على مستوى المحافظة، مؤكدا انه اي انقطاعات حدثت في شهر رمضان كانت للصيانه فقط.

والخطة التي ينتظرها المواطنون في دمياط يجري تجهيزها حاليًا من قبل المسئولين عن مناطق الكهرباء في محافظة دمياط وذلك للإعلان عن مواقيت فصل التيار الكهربائي بالمناطق المختلفة.

وقررت الحكومة في شهر فبراير 2024، تعليق تنفيذ خطة تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.

من المقرر أن تعود خطة العمل لجدول تخفيف الأحمال في دمياط على أن يكون موعد انقطاع الكهرباء بدءًا من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا بحيث تكون مدة قطع الكهرباء ساعتين لكل مجموعة، حسب جدول تخفيف الأحمال الجديد، حيث إنه من المرتقب أن يصدر مجلس الوزراء بيانًا بتحديد اليوم الذي سيعود فيه هذا الجدول حيث تتابع الشركة القابضة للتوزيع الكهرباء في محافظة دمياط تجهيز وإعداد جدول قطع التيار الكهربي وتخفيف الأحمال على مستوى مراكز ومدن وقرى محافظة دمياط للعمل على تطبيقها والبدء فيها ابتداءً من غدٍ بشكل متساوٍ وبما لا يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين في دمياط.