الإثنين 15 أبريل 2024
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محافظات

أهالى أسيوط ينتظرون خطة ترشيد الكهرباء: ستعلن خلال ساعات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ينتظر المواطنون في 13 مركزا ومدينة بمختلف مناطق محافظة أسيوط، خلال الساعات القادمة، إعلان قطاع توزيع كهرباء أسيوط، خطة تخفيف الأحمال الجديدة، التي من المزمع الإعلان عنها عقب تجهيزها، بعد أن تم الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.

وينتظر أهالي محافظة أسيوط الخطة التي يجري تجهيزها حاليًا من قبل المسئولين عن مناطق الكهرباء في محافظة أسيوط لجهود ترشيد استهلاك الكهرباء بالمراكز والأحياء بالمحافظة وفقا للخطة التى يجرى تنفيذها، فضلا عن خطة تخفيف الأحمال التي يتم تنفيذها بصفة مؤقتة وفقًا لقرارات وتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء في هذا الشأن.


متابعة تنفيذ مراحل خطة ترشيد استهلاك الكهرباء

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ مراحل خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بالتسنيق مع رؤساء المراكز والأحياء واستعرض خطط تخفيف الأحمال التي يتم وضعها من خلال مركز التحكم الإقليمي المسئول عن محافظات الصعيد من أسوان حتى الجيزة.


وأشار المحافظ إلى أنه يتم عقد لقاءات مع مسئولي قطاعات توزيع الكهرباء لمتابعة خطة تخفيف الأحمال التي سيتم تنفيذها بصفة مؤقتة مع التنبيه على استثناء المنشآت الحيوية والمرافق الأساسية بالدولة منها "محطات مياه الشرب والصرف الصحي والمستشفيات ومحطات الري وغيرها من المرافق والمنشات الحيوية" وفقًا لخطة التحكم الاقليمي للكهرباء حرصًا على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.


وأضاف محافظ أسيوط أنه تم التشديد على مراعاة العدالة وتحقيق المساواة في انقطاع الكهرباء بين كافة المناطق والأحياء السكنية والقرى والنجوع مراعاة لظروف المواطنين مع تشكيل غرفة عمليات مستمرة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة؛ لمتابعة بلاغات وشكاوى المواطنين والرد عليها.


وأوضح محافظ أسيوط أن الدولة تسعى لتحسين وتطوير الخدمة والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة وتأمين استقرار التيار الكهربائي، وهو ما نلمسه بشكل واضح في حياتنا اليومية.

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