السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: حملات نظافة مكثفة خلال إجازة عيد الفطر ورفع 450 طن مخلفات

حملات النظافة
حملات النظافة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات خلال إجازة عيد الفطر المبارك بمركز وأحياء المحافظة، للقضاء على أماكن تجمعات القمامة والمقالب العشوائية، معلنًا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض.


يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتكثيف جهود النظافة خلال فترة الأعياد.


حملات النظافة المستمرة بالمراكز والأحياء


وأشار محافظ أسيوط، إلى أن حملات النظافة المستمرة بالمراكز والأحياء تمكنت من رفع 450 طن مخلفات خلال يوم واحد بعدد 5 مراكز هى (البداري وديروط ومركز أسيوط والغنايم وأبوتيج ) وتم نقلها إلى المحطات الوسيطة تمهيدًا لنقلها إلى مصنع المخلفات العضوية بمركز أسيوط لفرزها وتعظيم الاستفادة منها وفقا لمنظومة عمل المخلفات الصلبة بالمحافظة، لافتًا إلى العمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة، مشيرًا إلى استمرار حملات النظافة والتجميل بقرى ومراكز المحافظة والتخلص الآمن منها حفاظًا على البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين وفقًا للإمكانات المتاحة.
 

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات إجازة عيد الفطر المبارك اماكن تجمعات القمامة والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

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