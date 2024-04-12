تنفيذ 6 حالات إزالة لتعديات على أراض زراعية بحي شرق وأبوتيج بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الأجهزة التنفيذية بمراكز وأحياء المحافظة واصلت جهودها في إزالة كافة اشكال التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، والتصدي لها في مهدها خلال إجازة عيد الفطر المبارك من خلال التواجد الميداني والمتابعة المستمرة.

وأكد محافظ أسيوط على استمرار أعمال لجان الرصد والمتابعة الميدانية لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية طوال فترة أيام العيد صباحًا ومساءًا لمنع وقوع هذه المخالفات والتعامل معها بشكل فورى وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

التصدي لأية محاولات للبناء المخالف



وأشار محافظ أسيوط انه تم تنفيذ 6 حالات ازالة لمخالفات بناء وتعديات على أراضى زراعية، بقرى مركز أبوتيج وحى شرق،بمشاركة لجان المتابعة الميدانية بالمحافظة، وبالتعاون مع مسئولى وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ورؤساء المراكز والاحياء، لافتًا الى ان الوحدة المحلية لحى شرق أسيوط برئاسة سيد عبد الجواد رئيس الحى تمكنت من إزالة سقف الدور الثامن العلوي منطقة نزله عبداللاه وإزالة حوائط الدور الثاني عشر شارع الهلالي خلف الدفاع المدنى وردم قواعد وازالة بناء سور لقطعتى ارض بمنطقة نزلة عبد اللاه بدون ترخيص.



كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ابوتيج برئاسة محمد عبد الراضى رئيس المركز من تنفيذ إزالة فورية لتعدي علي أرض زراعية إجمالي مساحتها 12 سهما تقريبا، بحوض رزقة مغربية بأبوتيج ومنع محاولة بناء أخرى فى المهد، وتم تحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية.

تعليمات مشددة بالمتابعة الميدانية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز

كان محافظ أسيوط، قد أصدر تعليماته المشددة للمتابعة الميدانية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والاحياء والقرى وإدارات المتابعة بالمراكز والتصدي لأية محاولات للناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية أولًا بأول لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بهدف القضاء على كافة صور البناء العشوائي والتعديات على الأراضي والحفاظ على الرقعة الزراعية والامن الغذائى.

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

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إزالة مخالفات بناء

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