الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

مصرع طفل سقط من أعلى "مرجيحة" بملاهى غير مرخصة في أسيوط

ملاهى غير مرخصة
ملاهى غير مرخصة

لقى طفل مصرعه إثر سقوطه من أعلى مرجيحة في إحدى الملاهي غير المرخصة بمدينة أبوتيج بأسيوط أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك ومجلس المدينة يحرر محاضر لاصحاب الملاهي.


وتلقى اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج يفيد ورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة من أهالي مدينة أبوتيج بسقوط طفل أثناء لهوه من أعلى مرجيحة بإحدى الملاهي غير المرخصة بمنطقة مساكن السوق ووفاته متأثرا بإصابته.


معاينة موقع الحادث 

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين صحة الواقعة ومصرع الطفل "ب. ح. ج" 9 سنوات ومقيم مساكن السوق متأثرا بإصابته اثر سقوطه من أعلي مرجيحة غير مرخصة بالمنطقة.


وتم نقل الجثة الي مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور قرار بدفن الجثة بعد استخراج تقرير الطبيب الشرعي فيما انتقلت قوات الشرطة لإغلاق المكان وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.


وقال الدكتور محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة أبو تيج، أنه فور صدور البلاغ تم الانتقال الي موقع الحادث وتبين أن الملاهي غير مرخصة وليس لها ترخيص مزاولة نشاط وهي ملاهي متنقلة.


وأوضح الدكتور محمد عبد الراضي، أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اتجاه الملاهي ومالكها وغلقها فورا وإخطار قسم الشرطة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك والعرض علي النيابة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتباشر التحقيقات.

طفل مصرعه سقوطه من أعلى مرجيحة إحدى الملاهي غير المرخصة بمدينة أبوتيج بأسيوط اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الدكتور محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة أبو تيج

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