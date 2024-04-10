وكيل الصحة بأسيوط يتفقد الوحدات الصحية والمستشفيات عقب صلاة العيد

تفقد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، المركز الصحي الحضري بالحمراء بحي شرق أسيوط ورعاية قلته بحي غرب أسيوط، للاطمئنان على حسن سير العمل خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتابع وكيل وزارة الصحة بأسيوط، العمل في المراكز الطبية ووحدات الرعاية الصحية واطمئن على توافر جميع الأدوية والمستلزمات وحسن سير العمل وتواجد الأطقم الطبية وجداول النوبتجيات، كما استمع إلى المترددين ليطمئن على توافر الخدمة العلاجية والأطباء للوقوف على نقاط ضعف تقديم الخدمة الطبية والعمل على حلها فورا.

وفى نهاية الزيارة، أعرب وكيل الوزارة عن خالص شكره وتقديره لإدارة المستشفيات وجميع العاملين بها، لجهودهم فى رفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة، كما ثمن " زين " الجهود التي يبذلها العاملين بالإدارات والوحدات الصحية، وقدم التهنئة لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

رافقه خلال الجولة الدكتور احمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية ودكتور محمد جمال مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي والمعتصم بالله السيوطي مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة وسالم هاشم نائب مدير إدارة المتابعة وحسني رجب مدير العلاقات العامة.

انتظام العمل بجميع المستشفيات

وتفقد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، لمتابعة انتظام العمل بمستشفى النساء والتوليد والأطفال بمدينة أسيوط في أول أيام عيد الفطر المبارك تنفيذا لتوجيهات الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، برفع حالة الاستعداد والطوارئ ومتابعة تقديم الخدمة الصحية بالمستشفيات.

وقام الدكتور محمد زين وكيل الوزارة بالمرور على مستشفى استقبال مستشفي النساء والتوليد والأطفال، وأقسام المستشفي في وجود طاقم العمل المكلف بتقديم الخدمات الطبية من أطباء وتمريض وصيدلة ومكافحة العدوى ومتابعة وصيانه وجودة، حيث تم المرور على الاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية، والمبتسرين بالمستشفى للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وتواجد طاقم النوبتجية كاملة ولضمان سير العمل وتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمرضى.

وقدم وكيل وزارة الصحة بأسيوط التهنئة للمرضى وللعاملين خلال الجولة بمناسبة عيد الفطر موجهًا بتقديم افضل خدمة طبية لائقة لكافة المترددين.

كما تفقد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط مستشفى رمد اسيوط بحي شرق علي رأس وفد بحضور أطباء وتمريض وفنيين المستشفي وفرق مكافحة العدوى والجودة، حيث تم المرور على قسم الاستقبال وجميع اقسام المستشفى، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة لسير العمل وتم تقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر للمرضى وفريق العمل بالمستشفى.

وأشار "وكيل وزارة الصحة بأسيوط" إلى رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والعلاجية بشكل مناسب وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض وتكثيف الرقابة والمتابعة لمستوى الخدمات بالمنشآت الصحية بالمدن والقرى، وتشكيل غرفة وقائية بإدارة الطب الوقائي والإدارات الصحية لاستقبال البلاغات للأمراض المعدية.

بالإضافة إلى تشكيل غرفة أزمات فرعية داخل كل مستشفى تحت إشراف وكيل الوزارة وتوفير أدوية ومستلزمات الطوارئ والتأكد من توافر الرصيد الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات بكل مستشفى.

وأجرى الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، جولة ميدانية مفاجئة علي مستشفى الصدر بحي شرق اسيوط، لمتابعة وتقييم مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين، والتأكد من تنفيذ خطة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد القصوى، والتأكد من مضاعفة كميات الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، وتوافر المخزون الاستراتيجي منها، وتواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة.

وتفقد وكيل الوزارة ومرافقوه خلال الزيارة الأقسام الطبية المختلفة، وقام بمناظرة جداول نوبتجيات الفرق الطبية المكلفة بالعمل بالأقسام خلال فترة عيد الفطر المبارك، مقدمًا التهنئة للفرق الطبية والمرضى بهذه المناسبة العطرة، كما تأكد من توافر الأمصال واللقاحات، وفصائل الدم المختلفة بقسم الإستقبال والطوارئ..

وكلف وكيل المديرية للشئون العلاجية ومدير عام الطب العلاجي ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، ومدير إدارة المتابعة، بالمتابعة المباشرة بالتناوب للمستشفيات علي مدار اليوم، متفقدا الاقسام الداخلية بالمستشفى، والعناية المركزة، والعناية المتوسط، وقام بمناظرة السجلات الطبية للحالات بهم موجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى.

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