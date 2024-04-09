الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يسلم أجهزة عرائس لـ 50 عروسا من الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى والمراكز

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

سلم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، عدد 50 جهاز عرائس للأسر الأكثر احتياجا بقرى ومراكز المحافظة، وسط فرحة وسعادة الحاضرين وترديد الزغاريد، وذلك ضمن مبادرة البنك الزراعي المصري لدعم الأسر الأكثر استحقاقًا على مستوى الجمهورية، فى إطار الاحتفال بعيد الفطر المبارك والعيد القومى للمحافظة.


يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة توحيد وتضافر كافة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".


جاء ذلك خلال الاحتفالية التى أقيمت بديوان عام المحافظة بحضور المحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ووفاء أحمد عبدالمعطي مدير إدارة التجزئة بقطاع شمال الصعيد بالبنك الزراعي المصري ومحمد بشير مدير المكتب الفنى للوزير المحافظ ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة ومنار غالى مدير الشئون القانونية بالمحافظة ومجدى عزيز مدير ادارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة وعزة عبد العال مدير ادارة خدمة المواطنين بالمحافظة ومحمد عبدالحفيظ مدير إدارة الشئون الإدارية بالمحافظة وياسر العربى مدير إدارة المخازن بالمحافظة.


تضافر جهود جميع المؤسسات لتحقيق التكافل الاجتماعي


بدأت الفعاليات بلقاء الوزير المحافظ للسيدات المستحقات لأجهزة العرائس ثم سلمهم الاجهزة وسط جو من السعادة والفرحة بين الحاضرين مرددين الزغاريد.


ووجه محافظ أسيوط، الشكر للمهندس علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى وقيادات البنك وذلك لتفعيل الدور المجتمعى للبنك ومساهمتهم الفعالة لمساعدة الفئات والأسر الأكثر احتياجًا ومساندة جهود الدولة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الرائدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية مما يساهم في تحسين مستوى الحياة المعيشية لهم.

 


وشدد المحافظ، على ضرورة تضافر جهود جميع المؤسسات لتحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجًا مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.


وأكد محافظ أسيوط، أنه تم التدقيق في اختيار الحالات المستحقة للأجهزة الكهربائية التى تم توزيعها اليوم من خلال اللجنة التى تم تشكيلها بالقرار رقم 157 لسنة 2024 وتم التأكيد على تفعيل مهام اللجنة التي تم تشكيلها لمراعاة الدقة في اختيار الحالات المستحقة والفحص الميداني لها لضمان أحقيتها في المشروعات والمساعدات المقدمة لها وفقًا للمعايير والضوابط التي تم تحديدها بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

 

وأشاد المحافظ،  بالتعاون الدائم والمستمر بين المحافظة والبنك الزراعي المصري لتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا لتو فير حياة كريمة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عدد 50 جهاز عرائس للاسر الاكثر إحتياجا مبادرة البنك الزراعي المصري لدعم الأسر الأكثر استحقاق ا بعيد الفطر المبارك والعيد القومى للمحافظة

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