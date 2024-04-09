الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يعلن جدول القوافل العلاجية المجانية لشهر أبريل بقرى "حياة كريمة"

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن جدول القوافل العلاجية الشهرية المجانية لشهر أبريل، والتي أطلقتها مديرية الصحة والسكان بالمحافظة  خلال الفترة من 2 إلى  30 أبريل 2024، بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بعدد 8 قرى بمراكز أسيوط ومنفلوط والقوصية والفتح.

وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير خدمات الرعاية الصحية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والوصول إلى المواطنين بالأماكن والقرى النائية لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.

تنسيق كامل مع رؤساء الوحدات المحلية والقروية لتسهيل عمل القوافل

وأشار محافظ أسيوط الى انه كلف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بالتنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية والقروية لتسهيل عمل القوافل الطبية والمتابعة المستمرة لسير عمل القوافل وتوفير كافة سبل الدعم لها للقيام بعملها على أكمل وجه في الكشف على الأهالي والتأكد من تلقي الخدمة وصرف الأدوية اللازمة بالمجان.

وأضاف اللواء عصام سعد أن القوافل تأتي في إطار تنفيذ برامج وانشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالقرى والنجوع بالمجان في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.

تخصصات مختلفة وصرف الأدوية بالمجان وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة 

وأوضح أن القوافل تضم تخصصات مختلفة للكشف على الأهالي، للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية بالمجان وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية.


وأكد محافظ أسيوط، ان القوافل الطبية لشهر أبريل يتم تنفيذها بواقع يومين بكل قرية حيث تبدأ يومي الثلاثاء والأربعاء 2 و3 أبريل بقرية مسرع بمركز أسيوط تنتقل بعدها يومي السبت والأحد 6 و7 أبريل بقرية نجع عبد الرسول بمركز أسيوط  ثم يومي الأحد والإثنين 14 و15 أبريل بقرية الهدايا بمركز أسيوط ثم يومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17 أبريل بقرية أم القصور بمنفلوط .

وتختتم أعمالها بمركز منفلوط يومي السبت والأحد 20 و21 أبريل بقرية بنى رافع بعدها تتوجه القافلة لمركز القوصية، وتبدأ أعمالها يومي الثلاثاء والأربعاء 23 و24 أبريل بقرية الصبحة، ثم يومي السبت والأحد 27 و28 أبريل بقرية رزقة الدير، وتختتم القافلة أعمالها لشهر أبريل بتقديم خدماتها يومي الإثنين والثلاثاء 29 و30 أبريل بقرية عرب مطير بمركز الفتح.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جدول القوافل العلاجية مديرية الصحة والسكان بقري المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز أسيوط ومنفلوط والقوصية والفتح خدمات الرعاية الصحية للفئات المجتمعية الأكثر احتياج ا

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