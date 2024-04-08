محافظ أسيوط يلتقي خريجات البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية"

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خريجات البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية" والذى نظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت مظلة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة" في إطار التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، لصقل وتنمية المهارات القيادية والإدارية لدى السيدات في جميع المحافظات وتأهيلهن للمشاركة الفعالة والحقيقية في تنمية مجتمعاتهن وتم تنفيذه بنطاق المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتمكين المرأة وتنمية مهاراتها تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وخطتها نحو دعم المرأة وتمكينها بإعتبارها شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك بحضور مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة بأسيوط ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة وبمشاركة بعض رؤساء المراكز والاحياء بالمحافظة.

أهمية البرامج التدريبية للأكاديمية الوطنية للتدريب

ورحب محافظ أسيوط في بداية اللقاء بخريجات البرنامج التدريبي، موجهًا لهن التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، مشيدًا بأهمية البرامج التدريبية للأكاديمية الوطنية للتدريب، والتي تهدف إلى تمكين وتأهيل المرأة في المحافظات على المهام القيادية للمشاركة في بناء ودفع عجلة التنمية.

كما استمع المحافظ إلى بعض مقترحات وأفكار الحضور والخاصة بتفعيل المشاركة المجتمعية وتمكين المرأة في كافة القطاعات وتكثيف البرامج التدريبية للمرأة بمختلف قطاعات المحافظة التنفيذية، وإشراك خريجات البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية" في كافة الفعاليات والمبادرات التنموية التي يجرى تنفيذها بالمحافظة وتنظيم زيارات ورحلات ميدانية لزيارة المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة.

واستعرض المحافظ بعض إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمحافظة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي غيرت وجه القرى بالريف المصري، لافتًا إلى إنه يجرى تنفيذ أكثر من 2000 مشروع بتكلفة اجمالية تعدت 44 مليار جنيه حتى الآن بعدد 149 قرية وجارى استكمال المرحلة الأولى والاستعداد لتنفيذ المرحلة الثانية بمركزي أسيوط والقوصية، مشيرًا إلى إنه سيتم دراسة تنفيذ الأفكار والمبادرات المجتمعية التي تم طرحها خلال اللقاء وتكرار اللقاءات مع الخريجات خلال الفترة القادمة.

كما أعلن اللواء عصام سعد، عن دعمه الكامل لبرامج تمكين المرأة في كافة القطاعات وتوليها المناصب القيادية وتمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا وللمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الايجابية في مجتمعاتهن في كافة القطاعات، لافتًا إلى المكتسبات التي حصلت عليها المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوليها العديد من المناصب القيادية في كافة قطاعات الدولة، موجهًا رسالة إلى خريجات البرنامج التدريبي "المرأة تقود" حثهم فيها على الجد والاجتهاد لتحقيق أقصى استفادة من البرامج التدريبية التي توفرها كافة قطاعات الدولة وعلى رأسها الاكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للاكاديمية.

وأضاف أنه أصدر توجيهاته لتشكيل لجان مشاركة مجتمعية لكافة القطاعات تفعيلًا للمشاركة المجتمعية وإشراك خريجات البرنامج التدريبي للمرأة تقود بتك اللجان للاستفادة من خبراتهن وإيجاد الحلول العاجلة لبعض المشكلات المجتمعية وتنفيذ مبادرات ومقترحات تساهم في خدمة المجتمع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة.

وطرحت بعض الخريجات بعض الأفكار والمبادرات التنموية التي يمكن تنفيذها بالمحافظة واستغلال مهارات وخبرات المشاركات في التدريب في دعم مشروعات التنموية بالمحافظة.

وفي نهاية اللقاء أهدت خريجات البرنامج التدريبي، الدرع التذكاري للوزير المحافظ تقديرًا لجهوده ودعمه لخريجات البرنامج والمرأة بالمحافظة، كما تم توزيع الهدايا التذكارية على الخريجات الحضور.

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية