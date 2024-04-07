"صحة أسيوط" تطلق خطة تأمين طبى استعدادًا لعيد الفطر

وجَّه الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بضرورة المتابعة لتنفيذ خطة تأمين طبي لاستعدادات عيد الفطر المبارك 2024، وذلك بحضور وكيل مديرية الصحة للشئون العلاجية ووكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية ومديري الإدارات الفنية والإدارية وأعضاء المكتب الفني بالمديرية.

ووجَّه وكيل وزارة الصحة بأسيوط، خلال الاجتماع، بتنظيم لجان فنية من قطاعات (الرقابة والمتابعة والطب الوقائي والعلاجي)، للمرور الدوري على المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، بالإضافة إلى المستشفيات الخاصة خلال أيام عيد الفطر، للتأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات وفقًا لجداول الطوارئ بين الأطقم الطبية، بالإضافة إلى تذليل أي عقبات، لضمان تقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين خلال أيام العيد.

وأشار وكيل وزارة الصحة بأسيوط إلى أنه اطلع على خطة التأمين الطبي الخاصة بهيئة الإسعاف المصرية بالتنسيق مع إدارة الطوارئ بالمديرية وإدارة الأزمات والطوارئ بالمحافظة، والتي تتضمن توفير سيارات إسعاف مجهزة لتأمين الميادين وأماكن الزحام والتجمعات التي تشهد كثافة عالية، والطرق والمحاور السريعة بالمحافظات، بالإضافة إلى سيارات دعم لوجستي، وسيارات إسعاف تدخل سريع، بالإضافة إلى لانشات الإسعاف النهري تم الدفع بها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين مختلف المناطق.

من جهته، أوضح المعتصم بالله السيوطي رئيس المركز الإعلامي بـ"صحة أسيوط"، إن وكيل الوزارة خلال الاجتماع وجه بتكثيف تأمين كل الفعاليات والأنشطة والاحتفالات والحفلات الخاصة بعيد الفطر والمُقامة على مستوى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأخرى المنوطة، علاوة على توفير سيارات متنقلة للتبرع بالدم للاستعانة بها عند الحاجة.

ولفت «السيوطي» إلى أن وكيل وزارة الصحة بأسيوط وجه بدفع فرق الانتشار السريع بكل المراكز والمدن لتقديم التأمين الطبي والدعم الطارئ في حال وقوع أزمات أو حوداث، كما راجع وكيل وزارة الصحة المخزون الخاص بأرصدة الأدوية وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم بالمستشفيات، بالإضافة للتأكد من أرصدة المستلزمات الطبية وكفاءة الأجهزة الطبية، للتأكد من تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.

وأضاف السيوطي أنه من ضمن آليات الخطة تفعيل دور الغرفة الوقائية بالمديرية واستمرار الحملات الرقابية على المحلات والمنشآت الغذائية بجميع المراكز والمدن على مدار الـ24 ساعة، وذلك للتأكد من صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية حرصًا على سلامة المواطنين.

ونوه السيوطي بأن وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أكد تفعيل غرفة الأزمات بالمديرية للربط بين غرف الأزمات بالإدارات الصحية وديوان عام المحافظة ووزارة الصحة بالقاهرة، لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات، بما يسهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بأسيوط.