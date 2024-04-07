الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يناقش مستجدات تقديم الخدمات للمستثمرين بالمناطق الصناعية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، آخر المستجدات بشأن تقديم الخدمات للمستثمرين بالمناطق الصناعية بالمحافظة لزيادة حجم الاستثمار بنطاق المحافظة بكل الطرق الممكنة، خاصة أن المحافظة تمتلك إمكانات في قطاع الاستثمار علينا استغلالها، ويوجد بها العديد من المشروعات والاستثمارات في مجالات مختلفة.

وتضم المحافظة 8 مناطق صناعية بينها 5 مناطق ولايتها تابعة للمحافظة (منطقة الصفا ببني غالب بأسيوط، وعرب العوامر بأبنوب، والزرابي بأبوتيج، دشلوط بأبوتيج)، وأخرى "الكوم الأحمر بالبداري" تحت التقسيم لحين ترفيقها، بالإضافة إلى مناطق (أسيوط الجديدة، ووادي سرجة الغنايم، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم).

وأشار اللواء عصام سعد إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهذا الملف المهم الذي يدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة، بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع المهندسة وفاء محروس مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.

وتناول اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة بها وموقف المناطق الصناعية، فضلًا عن الإجراءات التي تم اتخاذها لزيادة الفرص التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص، فضلًا عن مناقشة الاقتراحات والحلول لها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

وأكد محافظ أسيوط تقديم كل سبل الدعم وتذليل العقبات ودفع عجلة التنمية بكل الطرق الممكنة وإقامة مشروعات صناعية لتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة المتنوعة وطبقًا للإمكانات المتاحة، لافتًا إلى العمل على تبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز والتسهيلات وتحسين المرافق والخدمات بها لجذب استثمارات جديدة ووضع حلول للمشاكل التي قد تقف أمامهم خاصة صغار المستثمرين.

وأشار إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية والمنوطة بمشاكل المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبحثها، ووضع حلول لها، والعمل على تنمية المناطق الصناعية في أسرع وقت ممكن وفقًا للإمكانات المتاحة والموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بها ومساحتها وقطع الأراضي المستغلة والمصانع العاملة، والمشاكل التي تواجه صغار المستثمرين ومدى تغطية المرافق الأساسية (مياه وصرف صحي وكهرباء) لهذه المناطق واحتياج كل منها.

وأضاف إلى العمل على توفير مطالب واحتياجات المستثمرين ودعم البنية الأساسية للمناطق الصناعية، ووضع حلول لتلك المشاكل في أسرع وقت ممكن.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تقديم الخدمات للمستثمرين بالمناطق الصناعية لزيادة حجم الاستثمار المحافظة بها 8 مناطق صناعية منطقة الصفا ببني غالب

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يشهد حفل افطار "التحالف الوطنى" للعمل الاهالى التنموى

محافظ أسيوط يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر (صور)

محافظ أسيوط يوجه بتوفير السلع الغذائية استعدادًا لعيد الفطر

محافظ أسيوط يكرم 68 من حفظة القرآن الكريم

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

عاجل| خسائر فادحة.. كواليس انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلى من جنوب قطاع غزة

بعد قليل.. بيان مهم بشأن زيادة جديدة فى الأجور بالقطاع الخاص

تجديد حبس المتهم بقتل مدير كافتيريا بمستشفى التجمع الخامس

موانئ دبى العالمية "دى بى وورلد" تتسلم رافعة متنقلة جديدة فى ميناء السخنة

مصر تستعد لجولة جديدة من مفاوضات هدنة غزة.. ونتنياهو يبحث عن مخرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

صور

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

محطة تل أبيب

المزيد

غليان إسرائيلى لعقد "صفقة المحتجزين".. هل يستجيب "بيبى المأزوم"؟

متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى