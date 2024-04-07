محافظ أسيوط يناقش مستجدات تقديم الخدمات للمستثمرين بالمناطق الصناعية

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، آخر المستجدات بشأن تقديم الخدمات للمستثمرين بالمناطق الصناعية بالمحافظة لزيادة حجم الاستثمار بنطاق المحافظة بكل الطرق الممكنة، خاصة أن المحافظة تمتلك إمكانات في قطاع الاستثمار علينا استغلالها، ويوجد بها العديد من المشروعات والاستثمارات في مجالات مختلفة.

وتضم المحافظة 8 مناطق صناعية بينها 5 مناطق ولايتها تابعة للمحافظة (منطقة الصفا ببني غالب بأسيوط، وعرب العوامر بأبنوب، والزرابي بأبوتيج، دشلوط بأبوتيج)، وأخرى "الكوم الأحمر بالبداري" تحت التقسيم لحين ترفيقها، بالإضافة إلى مناطق (أسيوط الجديدة، ووادي سرجة الغنايم، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم).

وأشار اللواء عصام سعد إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهذا الملف المهم الذي يدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة، بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع المهندسة وفاء محروس مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.

وتناول اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة بها وموقف المناطق الصناعية، فضلًا عن الإجراءات التي تم اتخاذها لزيادة الفرص التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص، فضلًا عن مناقشة الاقتراحات والحلول لها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

وأكد محافظ أسيوط تقديم كل سبل الدعم وتذليل العقبات ودفع عجلة التنمية بكل الطرق الممكنة وإقامة مشروعات صناعية لتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة المتنوعة وطبقًا للإمكانات المتاحة، لافتًا إلى العمل على تبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز والتسهيلات وتحسين المرافق والخدمات بها لجذب استثمارات جديدة ووضع حلول للمشاكل التي قد تقف أمامهم خاصة صغار المستثمرين.

وأشار إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية والمنوطة بمشاكل المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبحثها، ووضع حلول لها، والعمل على تنمية المناطق الصناعية في أسرع وقت ممكن وفقًا للإمكانات المتاحة والموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بها ومساحتها وقطع الأراضي المستغلة والمصانع العاملة، والمشاكل التي تواجه صغار المستثمرين ومدى تغطية المرافق الأساسية (مياه وصرف صحي وكهرباء) لهذه المناطق واحتياج كل منها.

وأضاف إلى العمل على توفير مطالب واحتياجات المستثمرين ودعم البنية الأساسية للمناطق الصناعية، ووضع حلول لتلك المشاكل في أسرع وقت ممكن.