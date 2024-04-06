محافظ أسيوط يوجه بتوفير السلع الغذائية استعدادًا لعيد الفطر

وجَّه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمراكز والأحياء، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بكل الطرق الممكنة.

وأشار اللواء عصام سعد إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية كمديريات (التموين والصحة والطب البيطري) والوحدات المحلية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية لشن حملات على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة.

وأكد محافظ أسيوط تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ أي جهود أو مبادرات لتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير السلع الغذائية والخضار والفاكهة سواء عن طريق فتح منافذ جديدة ثابتة ومتحركة لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين أو عن طريق شن حملات على الأسواق ومنافذ البيع.

جاء ذلك خلال لقائه ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، وتناول اللقاء استعراض ما تم تنفيذه من حملات ومتابعات للأسواق والمخابز والمستودعات ومنافذ البيع المختلفة وما أسفرت عنه من مضبوطات بالتنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية في هذا الشأن، فضلًا عن توافر السلع الغذائية المختلفة خاصة الأساسية منها وتوافر مخزون السلع الاستراتيجي وما سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة للسيطرة على الأسواق واستعدادًا لعيد الفطر المبارك.

ووجه المحافظ بضرورة تكثيف الجهود لتوفير مختلف أنواع السلع الغذائية واللحوم بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية مع توفر أرصدة المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز بكميات تكفي الاحتياجات وضبط الأسعار دون أي مغالاة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين أجهزة وجهات الدولة المعنية من أجل تلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من تلك السلع خلال فترة العيد، لافتًا إلى التنسيق مع التموين والصحة والطب البيطرى للمتابعة المستمرة للمجازر والأسواق مع تكثيف الرقابة للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية والمنافذ المنتشرة بالقرى والنجوع.

وأكد محافظ أسيوط على تكثيف تلك الحملات لمحاربة الاحتكار والتصدي لأي ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات، لافتًا إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر وتوقيع الغرامات على المخالفين وتجار السوق السوداء لردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة وحقوق المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد لتأمين توافر المواد والسلع بأسعار مناسبة ومراقبة المخزون السلعي خاصة الاستراتيجي منها طوال الوقت، ومتابعة حركتها وتوفير كل المنتجات والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات بالمراكز والمنافذ الثابتة والمتنقلة بأسعار مناسبة للمواطنين.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص مواجهة جشع التجار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى أو أي تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية من خلال رقم الخط الساخن غرفة عمليات المحافظة وغرفة إدارة الأزمات بالمحافظة (2135858 / 088) و( 2135727 / 088) على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528)، فضلًا عن رقم جهاز حماية المستهلك (19588) لمواجهة أي طارئ وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.