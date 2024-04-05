محافظ أسيوط يؤكد دعم المسابقات والمبادرات لخدمة المواطنين

ناشد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الشباب والخريجين وأصحاب المشروعات الصغيرة بالمشاركة في المسابقة التي أطلقها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع مؤسسة أبو هشيمة الخير تحت عنوان "مسابقة أبو هشيمة للمشروعات الناشئة "STARTUP POWER" لإقامة مشروعات في كافة المجالات (صناعي، خدمي، تجاري، إنتاج، تكنولوجي، زراعي) وغيرها، وذلك للفوز بجوائز مالية خاصة "جائزة التميز" تصل إلى 12 مليون جنيه لـ 50 مشروع، بالإضافة إلى جوائز إضافية لدعم المشروعات التي تدعم الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي في تصنيع الحاصلات الزراعية. جاء ذلك خلال لقائه إيهاب عبدالحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط.



توفر الدعم لرواد الأعمال وإقامة المشروعات



قام المحافظ بعرض إجراءات وشروط المسابقة ومراحل تنفيذها، موجهاً بضرورة الإعلان المستمر عنها وتكثيف نشرها بكافة وسائل الإعلان في المراكز والأحياء والمدن ومديريات الخدمات، وخاصة في الجامعات لدعوة الشباب الخريجين للمشاركة فيها.

وأكد المحافظ على تقديم كافة أشكال الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام المسابقات والمبادرات التي تقدم خدمات أفضل للمواطنين، وتوفر الدعم لرواد الأعمال وتسهم في إقامة مشروعات في مختلف المجالات، من خلال التعاون بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني، بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، وتنفيذ المزيد من البرامج والمشروعات التي تستهدف تحسين المستوى الاقتصادي للشباب، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة مع التركيز الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على التنمية الاقتصادية، وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

وأوضح إيهاب عبد الحميد، مدير جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في أسيوط، أن الشباب الراغبون في المشاركة في المسابقة ومعرفة شروط الترشح يمكنهم التسجيل على الموقع الإلكتروني لجهاز تنمية المشروعات عبر الرابط التالي: "https://www.msmeda.org.eg/StartupPower".

وأوضح أن مسابقة أبو هشيمة للمشروعات الناشئة "STARTUP POWER" تُطلق للمرة الثالثة على التوالي بالتعاون مع مؤسسة أبو هشيمة الخير، بهدف دعم رواد الأعمال من خلال توفير التدريب اللازم وتقديم المشورة والاستشارات في مجال الأعمال، بالإضافة إلى دعم مالي من قبل المؤسسة لأفضل المشروعات والأفكار المقدمة، بالإضافة إلى تخصيص جائزة التميز لأكثر المشروعات دعمًا لتلك المجالات.

وأضاف أن من أهم شروط المسابقة أن تتسم الفكرة بالإبداع والابتكار، وأن يكون المشروع قائمًا على فكرة جديدة أو تطوير فكرة أو خدمة موجودة مسبقًا، وأن تكون قابلة للتطبيق ولا تتعارض مع البيئة والصحة العامة. كما يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد عن 40 عامًا عند التقدم للمسابقة، ويجب أن يحمل المتسابق مؤهلًا متوسطًا على الأقل، وأن يكون من الجنسية المصرية، وأن يكون قد حدد موقفه من الخدمة العسكرية في حالة الذكور. كما يجب ألا يكون المتسابق موظفًا في الحكومة أو في شركات قطاع الأعمال العامة. وفي حالة التقديم كفريق، لا يجب أن يزيد عدد أفراد الفريق عن 5.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن الفائزين وتقديم الجوائز لـ 50 فائزًا على مستوى الجمهورية، حيث تبدأ الجائزة من 800 ألف جنيه للمركز الأول وتصل إلى 200 ألف جنيه للمركز العاشر، بالإضافة إلى جوائز التميز في مجالات الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي واستخدام الذكاء الاصطناعي في تصنيع المحاصيل الزراعية.

دعم المسابقات والمبادرات لخدمة المواطنين

دعم المسابقات والمبادرات لخدمة المواطنين

دعم المسابقات والمبادرات لخدمة المواطنين