الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز

محافظات

50 مشروعا ناشئا تنافس على جائزة 12 مليون جنيه في أسيوط

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أشاد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمسابقة أبوهشيمة للمشروعات الناشئة "STARTUP POWER" والتي أطلقها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالتعاون مع مؤسسة أبوهشيمة الخير، وذلك لإقامة مشروعات في كافة المجالات (صناعي، خدمي، تجاري، إنتاج، تكنولوجي، زراعي) وغيرها وبجوائز مالية خاصة "جائزة التميز" تصل إلى 12 مليون جنيه لـ50 مشروعا.

تحسين المستوى الاقتصادي للشباب وتوفير فرص العمل


أكد اللواء عصام سعد تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام المسابقات والمبادرات التي تقدم خدمات أفضل للمواطنين، وتوفر الدعم لرواد الأعمال وإقامة المشروعات في المجالات المختلفة بالتعاون بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة، وتنفيذ المزيد من البرامج والمشروعات التي تستهدف تحسين المستوى الاقتصادي للشباب وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتنمية الاقتصادية وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

في السياق، أوضح إيهاب عبدالحميد، مدير جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط، أن مسابقة أبو هشيمة للمشروعات الناشئة STARTUP POWER يتم إطلاقها للنسخة الثالثة على التوالي بالتعاون مع مؤسسة أبوهشيمة الخير، وتهدف إلى دعم رواد الأعمال من خلال توفير التدريب اللازم وتقديم المشورة واستشارات الأعمال مع الاستثمار المالي مع المؤسسة لأفضل المشروعات والأفكار المقدمة، فضلًا عن تخصيص جائزة التميز لأكثر المشروعات الداعمة لتلك المجالات.

أضاف عبد الحميد أن من أهم شروط المسابقة أن تتسم الفكرة بالإبداع والابتكار وأن يكون المشروع قائم على فكرة جديدة أو تطوير فكرة أو خدمة موجودة مسبقًا وأن تكون قابلة للتطبيق ولا تتعارض مع البيئة والصحة العامة، على ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما وألا يزيد عن 40 عاما عند التقدم للمسابقة، بحيث يحمل المتسابق مؤهل متوسط على الأقل ويكون مصري الجنسية ومحدد موقفه من الخدمة العسكرية للذكور، وألا يكون المتسابق موظفًا بالحكومة أو شركات قطاع الأعمال العامة، وفي حالة التقديم كفريق لا يزيد العدد عن 5 متسابقين.


واضاف إنه سيتم الاعلان عن الفائزين وتقديم الجوائز لـ 50 فائز على مستوى الجمهورية والتي تبدأ بـ 800 ألف جنيه للمركز الأول وتدرج حتى 200 ألف جنيه للمركز العاشر بالإضافة إلى جوائز التميز في الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي واستخدام الذكاء الاصطناعي في تصنيع الحاصلات الزراعية.


وأشار مدير جهاز المشروعات المتوسطة بالمحافظة أن على الراغبين التقدم للمسابقة ومعرفة شروط الترشح التسجيل على الموقعه الالكتروني لجهاز تنمية المشروعات على الرابط الآتي "https://www.msmeda.org.eg/StartupPower/ "

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمسابقة أبوهشيمة للمشروعات الناشئة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر مؤسسة أبوهشيمة الخير لإقامة مشروعات في كافة المجالات

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