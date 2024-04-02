محافظ أسيوط: رفع 265 طن قمامة خلال حملات نظافة بديروط وأبوتيج

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لرفع مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة وفقًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

وأوضح اللواء عصام سعد بأنه تم رفع 265 طن مخلفات وقمامة وتسوية وتمهيد طرق بمركزي ديروط وأبوتيج خلال حملات نظافة التي يتم شنها دوريًا خلال الفترتين الصباحية والمسائية لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق.



شن حملات النظافة بمختلف المراكز والقري



وأوضح محافظ أسيوط أنه تم شن حملات نظافة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين بالإضافة إلى تسوية وتمهيد الشوارع غير المرصوفة لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين بمركزي ديروط وأبوتيج بإشراف ومتابعة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج ونوابهما ورؤساء الوحدات المحلية للقرى ومسئولي النظافة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بكل مركز.

وأضاف أنه تم رفع المخلفات والقمامة من صناديق القمامة والحاويات الموزعة بعدد من الشوارع والمناطق ونقلها لتفريغها في المكان المخصص لذلك بعيدًا عن الكتلة السكنية من بينها رفع نقاط التجميع الموجودة بقرى (جرف سرحان وصنبو والمسعودي ودشلوط) وتمهيد وتسوية الطرق ورفع كفاءة الشوارع العمومية والرئيسية بعد حفر الصرف الصحي ورفع المخلفات الناتجة عن ذلك فضلًا عن أمام المدارس والمصالح الحكومية وشارع الجيش والمحطة بمدينة أبوتيج بالإضافة إلى شفط الأتربة من جانبي الطريق وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية (سيارات الكنس الآلي، اللودر، الجليدر، الحاويات، سيارات النقل،....) وغيرها.

وأوضح استمرار الحملات بمختلف المراكز والقري وذلك لضمان تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

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