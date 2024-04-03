محافظ أسيوط: صرف 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفي بالمنزل المنهار ببنى محمديات بأبنوب

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تكليفاته لوكيل وزار التضامن الاجتماعي بالمحافظة بسرعة التعامل الفوري مع تداعيات انهيار أحد المنازل بقرية بني محمديات التابعة لمركز أبنوب واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفي وإعانات عاجلة للمصابين والأسر المتضررة من انهيار العقار مع توفير جميع وسائل الإعاشة لهم.

كان محافظ أسيوط تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد انهيار منزل بجزيرة العقب بقرية بني محمديات التابعة لمركز أبنوب وعلى الفور أصدر المحافظ تعليماته لخالد عبدالرؤوف رئيس المركز بالتوجه إلى موقع الحادث وبرفقته الحماية المدنية والاسعاف وتبين أن المنزل قديم ومبنى بالطوب اللبن والافلاق وتم فرض كردون أمني بمحيط المنزل وتم التعامل الفوري مع الحادث من قبل الأجهزة المعنية ونتج عن الحادث وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين وتم نقل المتوفيين والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

مساعدات عاجلة من بند الإغاثة

وعلى الفور وجه المحافظ، مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات عاجلة للأسر المتضررة من بند الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بواقع 50 ألف جنيه لأسرة المتوفي و1000 جنيه للمصاب وإعاشة مؤقتة للأسر وتوفير كافة السلع الغذائية وبطاطين واحتياجاتهم المعيشة وتقديم كافة أوجه الدعم لهم لحين توفير سكن أو إعاة إعمار المنزل مرة أخرى.

من جانبه أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن المنزل يقطنه 3 أسر والحادث أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين وإتلاف جميع محتويات المنزل وعلى الفور قامت مديرية التضامن وفريق الاغاثة طبقًا لتوجيهات محافظ أسيوط بصرف اعاشه عاجلة للأسر بصفة مؤقتًا وتوزيع كراتين مواد غذائية وعدد من البطاطين عليهم، وصرف مبلغ 50 ألف جنيه لاسرة كل متوفي وصرف 1000 جنيه لكل مصاب، بعد استيفاء الإجراءات القانونية والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني لصرف بعض المواد الغذائية والعينية لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية وجاري التنسيق مع إحدي الجمعيات بعد أخذ الموافقات الرسمية من الوحدة المحلية بإعادة إعمار جزء من المنزل بالبلوك وسقفه بالخشب وتوفير بعض مستلزمات المعيشة.