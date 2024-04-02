الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محافظات

رئيس جامعة أسيوط يهنئ السيسي بمناسبة تأدية اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

تقدم الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بخالص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة تأدية اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية، داعيًا المولى عز وجل أن يوفقه ويسدد خطاه لما فيه صلاح البلاد والعباد، وتحقيق الأمن والسلام والتنمية والازدهار لمصرنا الغالية، وأن يستكمل بقيادته الحكيمة المخلصة مسيرة بناء الوطن وتحقيق تطلعات الأمة المصرية في الجمهورية الجديدة.


وأشاد الدكتور المنشاوي، بالإنجازات التى تحققت على أرض الواقع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما حظيت به الجامعات المصرية بدعم ومتابعته خلال السنوات العشر الماضية، مما أدى إلى تحقيق تطور كمي وكيفي غير مسبوق، فأولت الدولة المصرية جهدا ووقتا ودعما ماليا وعلميا لا ينكر لتطوير بل وإنشاء العديد من الجامعات، مما جعل الجامعات المصرية مقصدا لأغلب الدارسين من الدول الأخرى.


وأضاف، أنه أصبح لدينا 109 جامعات ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية بدلا من 49 جامعة عام 2014، و28 جامعة حكومية، و20 جامعة أهلية، 10 جامعات تكنولوجية، 9 أفرع لجامعات أجنبيه، إضافة إلى زيادة عدد المستشفيات الجامعية على مستوى المحافظات؛ لتصبح إضافه قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر والارتقاء بالخدمات المقدمه للمواطنين، إضافة إلى إنشاء الكثير من المراكز البحثية التابعة للجامعات المصرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.


كما أكد رئيس جامعة أسيوط، مواصلة الجامعة وكافة قياداتها ودعمها الكامل، وتأييدها لمسيرة العمل الوطني التي بدأت منذ عشر سنوات على مختلف الأصعدة الداخلية والإقليمية والعالمية وتحقيق عمليات التطوير التعليمية والبحثية وتعميق مفاهيم الانتماء لدى طلابها والوصول لأفضل المستويات في التصنيفات الدولية.


كما حققت جامعة أسيوط الكثير من الإنجازات التي لا تعد ولا تحصى من بنية تحتية متطورة، ومستشفيات متخصصة، وأبحاث تطبيقية في كل المجالات لتتصدر جامعة أسيوط محركات البحث العالمية، وتفرض واقعا جديدا عنوانه جمهورية جديدة بالعلم والعمل.


وتقدم الدكتور أحمد المنشاوي، بالتهنئة أيضا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بفوزه بالإجماع بجائزة برلمان دول البحر الأبيض المتوسط لعام 2024 بعنوان "بطل السلام"، متمنيًن له المزيد من التوفيق في خدمة وطننا العزيز وقضايا السلام الإنساني والعالمي.

الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تأدية اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية مسيرة بناء الوطن وتحقيق تطلعات الأمة المصرية الجمهورية الجديدة

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