الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ أسيوط يشهد احتفالية يوم اليتيم بقرية أولاد إلياس بمركز صدفا

محافظ أسيوط يشهد
محافظ أسيوط يشهد احتفالية يوم اليتيم

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، احتفالية يوم اليتيم بقرية أولاد إلياس بمركز صدفا، والتي ينظمها بيت ثقافة صدفا وجمعية عالخير نتعاون بصدفا بمقر الوحدة المحلية لقرية أولاد إلياس، وذلك ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية التي أطلقها إقليم وسط الصعيد الثقافي.

جاء ذلك تحت رعاية ودعم الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وعمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ومحافظ الإقليم، وذلك بحضور ضياء مكاوي وكيل وزارة الثقافة ورئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، والنائب محمد فهمي صالح والنائب مصطفى سلمان عضوي مجلس الشيوخ، والدكتور محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، والصحفية عبير عبدالمطلب رئيس مجلس إدارة جمعية عالخير نتعاون لتنمية المجتمع بصدفا، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين.

ضرورة المشاركة في الفعاليات التي تستهدف الأسر الأكثر احتياجًا

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني ثم الاستماع إلى آيات من القرآن الكريم وعرض لفقرة الابتهالات الدينية للشيخ يوسف أيمن هريدي ثم فقرة الفنون الشعبية ثم فقرة شعرية للشاعر أحمد الشافعي، وكلمة ترحيبية لمدير بيت ثقافة صدفا أحمد عاطف، ثم كلمة رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، والتي رحب فيها بالمحافظ والقيادات الحضور وجميع الأهالي.

كما تضمن الحفل عرضًا لورش فنون تشكيلية وورش رسم على الوجوه للأطفال وعروض مواهب ثم أمسية شعرية بعنوان "روحانيات رمضانية ذات إطلالة وطنية"، يشارك بها نخبة من المبدعين الأدباء ثم عرض فني لفرقة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني، وبإشراف الفنانة ريهام أحمد مديرة الفرقة، والفنان عمرو عبدالمحسن مدير الفرق الفنية، وبإشراف الفنانة وسام درويش ثم عرض فني لفرقة أسيوط للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمود يحيى، والفنان عمرو عبدالمحسن مدير الفرق الفنية.

ووجه محافظ أسيوط الشكر للقائمين على الحفل ولجميع الحضور وللأطفال المشاركين في الاحتفالية، معلنًا دعمه الكامل للحركة الثقافية بالمحافظة ولأنشطة وفعاليات إقليم وسط الصعيد الثقافي بمختلف مؤسساته، فضلًا عن الدعم المقدم لمؤسسات المجتمع المدني ودور رعاية الأطفال الأيتام ومشاركتهم احتفالاتهم بالأعياد المختلفة لإدخال البهجة والسرور عليهم، لافتًا إلى أن المحافظة بكل أجهزتها التنفيذية تقدم كل سبل الدعم اللازم لجميع أنشطة ذوى القدرات الخاصة لإظهار إمكاناتهم وقدراتهم ومواهبهم في كل القطاعات، فضلًا عن الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها لتمكين ذوي الهمم ودعمهم.

وناشد جميع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب بالمشاركة المجتمعية في كل المبادرات والفعاليات التي تستهدف الأسر الأكثر احتياجًا والمرأة المعيلة والأطفال الأيتام بقرى ومراكز المحافظة ضمن فعاليات وأنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وألقى النائب محمد فهمي صالح والنائب مصطفى سالمان، كلمة عبرا خلالها عن سعادتهما لحضور الوزير المحافظ ومشاركته في حفل الأيتام لإدخال البهجة والسعادة على الأطفال ولجميع الحضور، وذلك لنشر الثقافة والفنون بمختلف قرى ومراكز المحافظة ودعم الحركة الثقافية وتنمية المواهب الشابة.

محافظ أسيوط يشهد احتفالية يوم اليتيم
محافظ أسيوط يشهد احتفالية يوم اليتيم
محافظ أسيوط يشهد احتفالية يوم اليتيم
محافظ أسيوط يشهد احتفالية يوم اليتيم
محافظ أسيوط يشهد احتفالية يوم اليتيم
محافظ أسيوط يشهد احتفالية يوم اليتيم
محافظ أسيوط يشهد احتفالية يوم اليتيم
محافظ أسيوط يشهد احتفالية يوم اليتيم
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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط احتفالية يوم اليتيم بقرية أولاد إلياس بيت ثقافة صدفا وجمعية عالخير نتعاون إقليم وسط الصعيد الثقافي الاحتفالية بالسلام الوطني

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