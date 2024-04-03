الأربعاء 03 أبريل 2024
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"صحة أسيوط" تغلق 36 منشأة طبية.. وإصدار 26 رخصة جديدة

الدكتور محمد زين
الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط

نظمت الدكتورة هالة عبد المعطي، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمحافظةأاسيوط، عدد من الحملات  المكبرة شملت مختلف مراكز المحافظة للمرور على المنشآت الطبية الخاصة خلال شهر مارس، والتي أسفرت عن غلق 36 منشأة طبية خاصى وفحص 8 شكاوى وإصدار 26 رخصة وإلغاء 2 رخصة.

تجدر الإشارة إلى أن الحملات تهدف إلى ضبط المخالفات في المنشآت الطبية الخاصة، وضمان تقديم خدمة طبية آمنة للمواطنين، كما تهدف إلى التأكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات الصحية والقوانين المعمول بها.


استمرار الحملات لضمان تقديم خدمة طبية جيدة

من جهتها، أكدت الدكتورة هالة عبد المعطي، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بأسيوط، أهمية استمرار هذه الحملات لضمان تقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين، ودعت مقدمي الخدمة الطبية بالمنشآت الخاصة إلى ضرورة الالتزام بالقانون والعمل على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة بالقطاع الخاص.

هذا وقد اجتمع  الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بالعديد من مديري المستشفيات والإدارات بديوان مديرية الشئون الصحية بأسيوط، لمناقشة سبل التعاون بين الأطراف المعنية لتطبيق وتحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة في الرعاية الصحية، وذلك باتباع سياسات الدولة ووزارة الصحة في الحفاظ على حياة المواطن المصري وتقديم الخدمات الصحيه للمواطنين في أفضل صورة.

أكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن وزارة الصحة مستمرة في دعم المستشفيات والمراكز الصحية في تحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة لتقديم الخدمات الصحية لكل المواطنين، مشددًا على ضرورة التفاهم بين جميع الأطباء في القطاع الخاص وأطباء جميع المستشفيات العامة والمركزية وجميع إدارات مديرية الصحة باستخدام لغة واحدة وهي مصلحة المريض وجعله أولوية، والحرص على علاجه ووقايته من الأمراض المعدية وحمايته من ازدياد مقاومة المضادات الحيوية.

الدكتورة هالة عبد المعطي مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة اسيوط الحملات المكبرة شملت مختلف مراكز المحافظة غلق 36 منشأة طبية خاصه وفحص 8 شكاوي واصدار 26 رخصة ضبط المخالفات في المنشآت الطبية الخاصة

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