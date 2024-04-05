محافظ أسيوط يفتتح مسجد العارف بالله

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم، مسجد العارف بالله بمدينة أسيوط الجديدة الذي تم بناءه وتشييده على مساحة 1400 متر بالجهود الذاتية وأدى المحافظ ومرافقوه فيه صلاة ظهر الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بحضور النائب عادل حجازي عضو مجلس الشيوخ وفضيلة الشيخ الدكتور محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط والمهندسة جيهان أحمد عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح والمهندس علي محمد نائب رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة والشيخ محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف والشيخ ناصر سيد علي مدير المتابعة بمديرية الأوقاف ولفيف من الأئمة والتنفيذيين ومواطني أسيوط الجديدة.



الدولة عازمة على المضي في تحقيق الإنجازات



حيث أزاح محافظ أسيوط، الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد وأدي شعائر صلاة الجمعة به وسط جموع أهالي مدينة أسيوط الجديدة واستمع والمصليين إلى بعض آيات من الذكر الحكيم تلاوة الشيخ علاء عبدالرحيم، ثم خطبة الجمعة التي ألقاها الشيخ محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف عن حسن الخاتمة كما ذكر فضل العشر الأواخر من رمضان وفضل ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن كما تحدث عن زكاة الفطر.

وعقب الصلاة قدم المحافظ التهنئة للمصليين بمناسبة افتتاح المسجد معربًا عن سعادته البالغة لمشاركة المواطنين فرحتهم بافتتاح بيت من بيوت الله يذكر فيها اسمه ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم مشيرًا إلي أهمية الدور الذي تلعبه المساجد في مقاومة الفكر المتطرف والمتشدد وتجديد الخطاب الديني والعمل علي نشر الوسطية داعيًا المولى عز وجل أن يتقبل من القائمين على بناء المسجد ويثيبهم خير الجزاء ويجعله فى ميزان حسناتهم داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها السياسية وجيشها وشرطتها وأن ينعم عليها بالرخاء والازدهار والخير الدائم الوفير.



كما هنأ اللواء عصام سعد، المواطنين بقرب حلول عيد الفطر المبارك مؤكدًا أن الدولة عازمة على الاستمرار والمضي في تحقيق الإنجازات في شتى القطاعات مما يساهم في تغيير حياة المواطنين وتحقيق النهضة الشاملة تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في ظل القيادة الحكيمة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كما استمع إلى مطالب بعض المواطنين واحتياجاتهم ووعد بحلها وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم واستمع مع الحاضرون إلى ابتهالات وتواشيح دينية لكل من الشيخ أحمد محمد ضاحي والشيخ علاء عبدالرحيم.



ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الأوقاف، إلى إنه تم بناء مسجد العارف بالله على مساحة 1400 متر مربع وبتكلفة تقارب 5 مليون جنيه من خلال الجهود الذاتية والتبرع من نصار حسين محمد حسن وتحت إشراف وزارة الأوقاف مشيرًا إلى حرص الوزارة بقيادة فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على افتتاح وتجهيز المساجد بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية بسهولة ويسر داعيا المولى تعالى أن يتقبل من القائمين على بناء المسجد ويثيبهم خير الجزاء.

جانب من افتتاح المسجد

جانب من افتتاح المسجد

جانب من افتتاح المسجد

جانب من افتتاح المسجد