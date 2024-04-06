محافظ أسيوط يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر (صور)

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الاحتفال الذى أقامته مديرية الأوقاف بديوان عام المحافظة، بمناسبة ذكرى الاحتفال بليلة القدر وتكريم حفظة القرآن الكريم لعام 1445 هـ ويمنحهم شهادات تقدير ومكافأت مالية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومحافظ الإقليم.

جاء ذلك بحضور فضيلة الدكتور الشيخ محمود جاهين وكيل وزارة الاوقاف والمستشار أسامة عبد المعز نائب رئيس محكمة النقض والشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط والدكتور مرتجى عبدالرؤوف مدير عام الوعظ والإعلام الديني بأسيوط والشيخ محمد عبد اللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الاوقاف والشيخ ناصر محمد السيد مدير المتابعة بالمديرية ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة وعدد من رجال الدين وقيادات مديرية الأوقاف بالمحافظة ومديري الإدارات والأئمة والفائزين بالمسابقة وأولياء أمورهم والمحفظين.



المسابقة تخلق منافسة حميدة بين الأطفال والشباب



بدأت فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ جمعة سالم أمام وخطيب بالاوقاف تلاها كلمة وكيل وزارة الأوقاف الدكتور محمود جاهين والتي تحدث فيها عن فضل شهر رمضان وليلة القدر على وجه الخصوص وفضل قيامها واحيائها بالصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء والتوبة إلى الله لافتا الى أن القران هو حماية للمؤمن ونور وهداية لان القران سيأتى شفيعا لاصحابه يوم القيامة وهو التجارة الرابحة موجها وصية لحافظة القران الكريم واولياء امورهم بالتأدب بأداب القران والتحلى بالاخلاق الحميدة وان نستوصى خيرًا بالاجيال القادمة والاهتمام بالتربية القرانية للنشء ليسعدوا فى الدنيا والاخرة.

وأوضح أن مسابقة حفظ القرآن الكريم هذا العام فاز بها 80 متسابق مقسمين إلى 4 مستويات (الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا، والثاني حفظ ثلاثة أرباع القرآن، والثالث حفظ نصف القرآن الكريم، والرابع حفظ ربع القرآن).

وأشار إلى تخصيص مبالغ مالية وشهادات التقدير للفائزين، مشيدًا باهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بأنشطة ومسابقات مديرية الأوقاف بقطاعاتها المختلفة وهو ما يظهر جليًا في الدعم الذي يقدمه لمثل تلك المسابقات وتشجيعه لحفظة القرآن الكريم خاصة الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما كرم المحافظ بعض قيادات مديرية الاوقاف المتميزين وائمة بعض المساجد ثم تم تكريم الفائزين بمسابقة حفظ القران الكريم.

وهنأ محافظ أسيوط جموع الشعب المصري بتزامن الاحتفال بليلة القدر بتلك الأيام المباركة لشهر رمضان المعظم واحتفالات المحافظة بالعيد القومي وعيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر المبارك مقدمًا التهنئة للفائزين بالمسابقة وأولياء أمورهم مقدمًا الشكر والتقدير للقائمين على التنظيم وما بذلوه من جهد بهذه المسابقة التي تأتي في إطار تشجيع حفظة القرآن الكريم بقرى ومراكز المحافظة وتحفيزهم على مواصلة التفوق،فضلًا عن نشر قيم التسامح في هذه الأيام المباركة، لافتًا إلى دورهم في المستقبل القريب لإستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية داعيًا المولى ـ عز وجل ـ أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا من كل سوء.

واوضح أن المسابقة تخلق منافسة حميدة بين الأطفال والشباب وتشجعهم على حفظ القرآن الكريم وتكريمهم ليكونوا مثل أعلى يحتذى به،موجهًا رسالة شكر وتقدير لرجال الدين ولقيادات مديرية الاوقاف لدورهم ومسئوليتهم في محاربة الأفكار المغلوطة والهدامة ونشر الفكر الوسطى وبناء الأمة وترسيخ أسس المواطنة لتحقيق الأمن والاستقرار لمصرنا الغالية،لدعم مسيرة التنمية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي نهاية الاحتفالية أهدى الدكتور محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف، المصحف الشريف للوزير المحافظ تقديرًا لجهوده ودعمه المستمرة لأنشطة مديرية الأوقاف ومسابقة القرآن الكريم كما حرص المحافظ والقيادات على التقاط الصور التذكارية مع الاطفال والشباب الفائزين فى المسابقة تخليدًا لتلك المناسبة.

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية