الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يشهد حفل افطار "التحالف الوطنى" للعمل الاهالى التنموى

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، حفل الافطار الجماعى "افطار أهل مصر"، والذى ينظمه التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالمحافظة، أمام ديوان عام المحافظة، بمشاركة اكثر من 500 شخص من الأهالى والعمال بمراكز وأحياء المحافظة.


جاء ذلك بحضور اللواء عمرو فاروق والدكتور شحاتة غريب، المنسق العام للتحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى بأسيوط والمحاسب عدلى أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، والنائب مصطفى سلمان، عضو مجلس الشيوخ والدكتور الشيخ محمود جاهين، وكيل وزارة الاوقاف والشيخ سيد عبد العزيز، أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، والانبا يوأنس، أسقف ايبارشية أسيوط للاقباط الارثوذوكس، والأب متاوس أديب، مدير قطاع التنمية بمطرانية الأقباط الكاثوليك بأسيوط، ومجدى نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، وأحمد سويفى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، والمهندس حازم محمد حسن، منسق عام حملة بشبابها بأسيوط، ورؤساء المراكز والاحياء والقيادات التنفيذية والشعبية والدينية ورجال الصحافة والاعلام والعشرات من أعضاء حملة بشبابها.


أهمية الدور المجتمعى للتحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى فى مشاركة المواطنين احتفالاتهم المختلفة


بدأ الحفل باستقبال المحافظ والقيادات الحضور ومصافحة الوزير المحافظ للاهالى المشاركين فى الافطار ثم تناول الجميع الافطار وسط جو من السعادة والمحبة والبهجة على انغام التواشيح والابتهالات الدينية.


وأكد محافظ أسيوط،على أهمية الدور المجتمعى للتحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى فى مشاركة المواطنين احتفالاتهم المختلفة ودعم مؤسسات المجتمع المدنى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين،وتوفير حياة كريمة لهم معلنا تقديمه كافة سبل الدعم للكيانات والمؤسسات الاجتماعية والتنموية والاحزاب بالمحافظ للمشاركة فى جهود التنمية ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم استكمالا لدور الدولة بكافة مؤسساتها فى تحقيق برامج التنمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية،مقدمًا التهنئة لكافة الحضور بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك،داعيا المولى عز وجل ان يحفظ مصرنا الغالية وجيشها وشعبها وقيادتها من كل مكروه سوء وان ينعم عليها بالخير الوفير.


وأشار الدكتور شحاتة غريب، منسق عام التحالف الوطنى بأسيوط، الى ان إفطار أهل مصر يأتى إستكمالا للدور المجتمعى للتحالف فى ادخال البهجنة والسعادة عل اهالى وابناء المحافظة والعاملين بكافةا لقطاعات الخدمية والمراكز والاحياء ومشاركتهم حفل الفطار الجماعى بشهر رمضان المبارك، موجهًا التحية والتقدير للوزير المحافظ وكافة القيادات لمشاركتهم فى حفل الافطار السنوى للتحالف،كما قدم الشكر للشركات الراعية للحفل ومؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظة،مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

 

 

1000115079
1000115079
1000115078
1000115078
1000115077
1000115077
1000115076
1000115076
1000115075
1000115075
1000115074
1000115074
1000115073
1000115073
1000115072
1000115072
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حفل الافطار الجماعى افطار أهل مصر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمشاركة اكثر من 500 شخص من الاهالى والدكتور شحاتة غريب المنسق العام للتحالف الوطنى

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر (صور)

محافظ أسيوط يوجه بتوفير السلع الغذائية استعدادًا لعيد الفطر

محافظ أسيوط يكرم 68 من حفظة القرآن الكريم

محافظ أسيوط يؤكد دعم المسابقات والمبادرات لخدمة المواطنين

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

الأمن يفرض سيطرته على قرية العليقات عقب مقتل شخص وإصابة 3 أخرين

مسلسل حق عرب الحلقة 27.. سلوى عثمان تطلب من السويركي عودتها للمنزل بعد إهانتها من علي

مسلسل حق عرب الحلقة 27.. القبض على السويركي بتهمة اختفاء سعيد الجن

نزيف الأسفلت.. مصرع شخصين وإصابة 48 في حوادث متفرقة بالمحافظات

مسلسل المعلم الحلقة 27.. مصطفى شعبان يسيطر على سوق السمك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

صور

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

محطة تل أبيب

المزيد

متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب