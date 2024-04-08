الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

التحالف الوطنى بأسيوط ينظم منفذًا لبيع اللحوم البلدى بأسعار مخفضة

منفذ لحوم بأسعار
منفذ لحوم بأسعار مخفضة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط؛ منفذًا لبيع اللحوم العجالي والبلدي بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق بشارع الهلالي بنطاق حي شرق ضمن مبادرة "شهر الخير"، التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لرفع العبء عن كاهل المواطنين وسد احتياجاتهم وطلباتهم بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك وسط إقبال وتفاعل كبير من المواطنين.

جاء ذلك بحضور سيد عبدالجواد رئيس حي شرق، والمهندس حازم محمد حسن منسق عام حملة بشبابها بأسيوط، وبمشاركة أفراد متطوعين من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأسيوط.

بيع اللحوم البلدي والعجالي بسعر 270 جنيهًا للكيلو

وتفقد المحافظ ومرافقوه المنفذ الثابت لبيع اللحوم البلدي والعجالي بسعر 270 جنيهًا للكيلوجرام، واطمأن على جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين وتنفيذًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واستمع لشرح تفصيلي من المنسق العام للمبادرة المهندس حازم محمد حسن، والتقى بعض المواطنين المترددين على منفذ البيع وناقش معهم احتياجاتهم وطلباتهم ومدى رضاهم على تقديم الخدمة ومدى رخص الأسعار بمقارنتها بمثيلاتها بالخارج.

وأكد محافظ أسيوط على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين طوال فترة المنفذ على أن يتم تنظيم المواطنين لكي يحصل الجميع على احتياجاتهم، مشيدًا بفعاليات وأنشطة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأسيوط، بقيادة الدكتور شحاتة غريب المنسق العام للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بأسيوط، خلال الفترة الماضية التي ظهرت جليًا خلال شهر رمضان المبارك، فضلًا عن هذه المبادرة "شهر الخير" التي تعمل على توفير اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين وسد احتياجاتهم من خلال هذا المنفذ وذلك للحد من ارتفاع الأسعار والعمل على الحد من الاحتكار واستغلال ضعاف النفوس من بعض التجار.

وأشار إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مثل هذه المبادرات أو الفعاليات التي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل القطاعات.

وأكد أهمية تضافر جهود كل أجهزة الدولة والتنسيق بين الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة، وذلك للتصدي لمحاولات ضعاف النفوس من التجار والمتلاعبين بأسعار السلع والعمل على تطوير الخدمات للمواطنين، داعيًا الجميع للمشاركة في فتح وإقامة منافذ البيع للحوم والسلع الغذائية المختلفة تكون بأسعار مخفضة خاصة بالمراكز والأحياء خاصة المناطق الأكثر احتياجًا.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط منفذ لبيع اللحوم العجالي والبلدي بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق بشارع الهلالي بنطاق حي شرق مبادرة شهر الخير التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لرفع العبء عن كاهل المواطنين

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