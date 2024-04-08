الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

صرف 500 جنيه منحة عيد الفطر لـ4945 من العمالة غير المنتظمة في أسيوط

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بدء صرف منحة عيد الفطر المبارك 2024 للعمالة غير المنتظمة للمسجلين بمديرية العمل بالمحافظة، والذين يبلغ عددهم 4945 عاملًا بواقع 500 جنيه لكل عامل، ابتداءً من 7 أبريل 2024 ولمدة شهر من خلال جميع فروع مكاتب البريد ومنافذ الصرف.


يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برعاية ودعم العمالة غير المنتظمة في إطار جهود وزارة العمل المستمرة لدعم هذه الفئة المهمة من المجتمع مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم والحماية للفئات الأولى بالرعاية وخاصة العمالة غير المنتظمة.


جاء ذلك خلال لقاءه مع علي سيد مصطفى وكيل وزارة العمل بأسيوط.


500 جنيه منحة لـ4767 مستفيدًا


من جانبه، أوضح وكيل وزارة العمل، أنه بناءً على تكليفات حسن شحاتة وزير العمل بصرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة المسجلة وفقًا لقاعدة بيانات مديرية العمل بالمحافظة جاري صرف المنحة المقررة لـ4767 مستفيدًا بمبلغ 500 جنيه لكل عامل و178 مستفيدًا بملبغ 1000 جنيه لكل عامل من العمالة غير المنتظمة على مستوى المحافظة.


وتصرف بموجب بطاقة الرقم القومي للشخص المستفيد من خلال البريد المصري ومنافذ الصرف مشيرًا إلى اهتمام وزارة العمل بالعمال بإعتبارهم عماد النهضة والتقدم في ربوع مصر.


وأشار إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية لصرف المنحة في سهولة ويسر تنفيذًا للتعليمات الواردة من الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة وفقًا لما ورد بالقرار الوزاري 162 لسنة 2019 الخاص برعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.

 

وقدم اللواء عصام سعد التهاني الي جميع العاملين علي مستوي المحافظة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك مؤكدا أن العامل هو أهم ركائز نهضة الأمة ومصرنا الغالية.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بدء صرف منحة عيد الفطر المبارك للعمالة غير المنتظمة للمسجلين بمديرية العمل عددهم 4945 عامل جميع فروع مكاتب البريد ومنافذ الصرف

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