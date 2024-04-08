الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يشارك حفل الإفطار السنوي لـ"حماة الوطن" بالصعيد

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم الجمهورية لحزب حماة الوطن والنائب مصطفى بدران عضو مجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن بأسيوط، حفل الإفطار السنوي لأمانات الحزب بالصعيد والذي أقيم بنادى أسيوط الرياضي، وذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب وتفعيلًا للمشاركة المجتمعية.


جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب والشيخ سيد عبدالعزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط والقس عاموس بسطا نائبًا عن الأنبا يوأنس أسقف إيبارشية أسيوط للاقباط الأرثوذوكس وعلي سيد معوض وأميرة زيدان وأحمد محمد حسن الأمناء المساعدين للحزب، النائب ياسين عبدالصبور محافظة أسوان ومختار همام أمين محافظة سوهاج والعمدة علاء راجح أمين محافظة الأقصر واللواء هشام بشر أمين محافظة المنيا وبعض وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والأحياء وبعض أعضاء هيئة المكتب بالحزب.


بدأ الحفل باستقبال المحافظ والقيادات الحضور ومصافحة الوزير المحافظ للمشاركين في الإفطار ثم تناول الجميع الإفطار وسط جو من السعادة والمحبة والبهجة على أنغام التواشيح والابتهالات الدينية.


ضرورة التواصل الفعال مع الأحزاب السياسية


وأكد محافظ أسيوط، حرصه الدائم على تحقيق التواصل الفعال مع كافة الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وتنسيق الجهود والتعاون بينهم وبين أعضاء الجهاز التنفيذي للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وإعلاء المصلحة العامة وحل المشكلات.


وأشاد بالمبادرات التي تبناها الحزب بالمحافظة ومنها مبادرات في قطاع الصحة ودعم الأسر الأكثر احتياجًا بقرى ومراكز المحافظة وفتح منافذ ومعارض المواد الغذائية المخفضة بمراكز وأحياء المحافظة ودعم الأسر الأكثر احتياجًا من خلال المبادرات الخيرية والتنموية ودعم جهود الدولة في محاربة ارتفاع الاسعار وجشع التجار.

وأعلن تقديمه كافة سبل الدعم للكيانات والمؤسسات الاجتماعية والتنموية والأحزاب بالمحافظة للمشاركة في جهود التنمية ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم استكمالًا لدور الدولة بكافة مؤسساتها في تحقيق برامج التنمية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقدمًا التهنئة لكافة الحضور بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وجيشها وشعبها وقيادتها من كل مكروه سوء وأن ينعم عليها بالخير الوفير.


وقدم الدكتور أحمد العطيفي وأمين الحزب بالمحافظة التهنئة للوزير المحافظ وقيادات المحافظة وشعبها بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك والذي يأتي تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي ناقلًا تحيات وتهنئة الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب واللواء طارق نصير أمين عام الحزب للوزير المحافظ وقيادات المحافظة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر وعيد أسيوط القومي، مشيدًا بدعم الوزير المحافظ لفعاليات وأنشطة الحزب التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها تفعيلا لخطة الحزب والتي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة المختلفة مؤكدًا على أهمية دعم المبادرات التنموية التي يجرى تنفيذها بكافة القطاعات وتفعيل المشاركة المجتمعية لدعم برامج التنمية وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم الجمهورية لحزب حماة الوطن والنائب مصطفى بدران عضو مجلس النواب الإفطار السنوي لأمانات الحزب بالصعيد بنادى أسيوط الرياضي

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