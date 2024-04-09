"تموين أسيوط" يشن حملات رقابية وتموينية لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، عدة حملات رقابية وتموينية لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، أسفرت الحملات عن تحرير عدد 66 تقرير إثبات حاله للمخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وتوقف كلي وتوقف جزئي وعدم نظافة أدوات الرغف والعجن وعدم صرف بون صرف الخبز وعدم احتفاظ بسجل زيارات.

وفي مجال الأسواق، تم تحرير جنحة لحيازة بعض المحلات عرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية، و5 جنح لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وكذا امتناع بعض المحلات عن بيع سجائر وتم مصادرة 300 علبه، و6 جنحة غلق مستودعات بوتاجاز أثناء أوقات العمل الرسمية لبيعها بأزيد من السعر الرسمي، و 5 جنحة غلق مشروع جمعيتي وعدم صرف مقرارات تموينية أثناء أوقات العمل الرسمية لمخالفة القانون

ونوهت مديرية التموين بأسيوط، الإدارات التموينية التابعة لها على مستوى المحافظة بوجود غرفة عمليات لتلقي شكاوي المواطنين والعمل على تحقيقها خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

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