الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تموين أسيوط يشن حملات مكبرة بالمدن لضبط الأسعار ومنع الاحتكار

حملة تموينية
حملة تموينية

شنت مديرية التموين بأسيوط عدد من الحملات علي بعض المراكز وأسفرت الحملات عن الآتي:

 

مركز منفلوط
تم ضبط أربع مخازن بها كميات كبيرة من سلع غذائية والتموينية  وكانت إجمالي المضبوطات كالتالي /
3750 كجم أرز
160 علبة سمن
250 زجاجة زيت

 21 شيكارهة سكر بإجمالي 1050
120 زجاجة زيت مرمر
1260 كيس مكرونه

 

مركز الفتح
تم ضبط مخزنين بهما كمية من السلع الغذائية وكذلك أحد الأشخاص قام بتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية وكانت إجمالي المضبوطات /
1250 كجم ارز
1290 علبة سجائر
550 كجم دقيق بلدي مدعم 
150 كجم رده ناعم

 

ديروط:
تم ضبط مخزنين بهما كمية كبيرة  من السلع الغذائية بيانها كالآتي:
2205 كجم ارز
1800 كجم مكرونه
970 كجم سكر
1110 كجم دقيق 
1400 زجاجه زيت
60 كرتونه سمن
1350 علبه جبنه

 

ابوتيج:
تم ضبط مخزنيت وجد داخلهما على كمية من الأرز مقدارها 3000 كجم

 

 وتم مصادرة الكميات المضبوطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

وزارة التموين الشرطة الحملات مركز منفلوط سكر مكرونة

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