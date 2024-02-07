تموين أسيوط يشن حملات مكبرة بالمدن لضبط الأسعار ومنع الاحتكار

شنت مديرية التموين بأسيوط عدد من الحملات علي بعض المراكز وأسفرت الحملات عن الآتي:

مركز منفلوط

تم ضبط أربع مخازن بها كميات كبيرة من سلع غذائية والتموينية وكانت إجمالي المضبوطات كالتالي /

3750 كجم أرز

160 علبة سمن

250 زجاجة زيت

21 شيكارهة سكر بإجمالي 1050

120 زجاجة زيت مرمر

1260 كيس مكرونه

مركز الفتح

تم ضبط مخزنين بهما كمية من السلع الغذائية وكذلك أحد الأشخاص قام بتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية وكانت إجمالي المضبوطات /

1250 كجم ارز

1290 علبة سجائر

550 كجم دقيق بلدي مدعم

150 كجم رده ناعم

ديروط:

تم ضبط مخزنين بهما كمية كبيرة من السلع الغذائية بيانها كالآتي:

2205 كجم ارز

1800 كجم مكرونه

970 كجم سكر

1110 كجم دقيق

1400 زجاجه زيت

60 كرتونه سمن

1350 علبه جبنه

ابوتيج:

تم ضبط مخزنيت وجد داخلهما على كمية من الأرز مقدارها 3000 كجم

وتم مصادرة الكميات المضبوطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.