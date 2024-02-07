تموين أسيوط يشن حملات مكبرة بالمدن لضبط الأسعار ومنع الاحتكار
شنت مديرية التموين بأسيوط عدد من الحملات علي بعض المراكز وأسفرت الحملات عن الآتي:
مركز منفلوط
تم ضبط أربع مخازن بها كميات كبيرة من سلع غذائية والتموينية وكانت إجمالي المضبوطات كالتالي /
3750 كجم أرز
160 علبة سمن
250 زجاجة زيت
21 شيكارهة سكر بإجمالي 1050
120 زجاجة زيت مرمر
1260 كيس مكرونه
مركز الفتح
تم ضبط مخزنين بهما كمية من السلع الغذائية وكذلك أحد الأشخاص قام بتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية وكانت إجمالي المضبوطات /
1250 كجم ارز
1290 علبة سجائر
550 كجم دقيق بلدي مدعم
150 كجم رده ناعم
ديروط:
تم ضبط مخزنين بهما كمية كبيرة من السلع الغذائية بيانها كالآتي:
2205 كجم ارز
1800 كجم مكرونه
970 كجم سكر
1110 كجم دقيق
1400 زجاجه زيت
60 كرتونه سمن
1350 علبه جبنه
ابوتيج:
تم ضبط مخزنيت وجد داخلهما على كمية من الأرز مقدارها 3000 كجم
وتم مصادرة الكميات المضبوطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.