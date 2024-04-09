الثلاثاء 09 أبريل 2024
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عدد وأماكن ساحات صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظة أسيوط

ساحات صلاة عيد الفطر
ساحات صلاة عيد الفطر المبارك

أعلنت محافظة أسيوط عن الانتهاء من الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتجهيز ساحات صلاة عيد الفطر المبارك وعددها 151 ساحة للصلاة لهذا العام 1445هـ-2024، بالإضافة إلى 4202 مسجدًا على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة المحافظة.
وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه سيؤدي صلاة العدي بساحة أرض الملاعب أمام ديوان عام المحافظة برفقة القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية، مقدمًا التهنئة إلى أبناء محافظة أسيوط والشعب المصري العظيم داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها علينا جميعا بالخير واليمن والبركات وأن ينعم علينا بالخير الدائم الوفير.

تجهيز 4202 مسجدًا و151 ساحة لآداء صلاة عيد الفطر المبارك

أكد محافظ أسيوط أنه جرى التبيه على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الأوقاف بشأن أماكن ساحات صلاة العيد التي تم تحديدها والإعلان عنها مع  التأكد من الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، فضلًا عن رفع مستوى النظافة العامة وتكثيف حملات رفع القمامة وإزالة التعديات والإشغالات بشكل يومي من مختلف الشوارع والأحياء السكنية بمراكز ومدن أحياء المحافظة.

كما وجه اللواء عصام سعد قيادات مديرية الأوقاف بحظر استخدام أية ساحات لصلاة العيد غير مرخص لها مع تكثيف عمليات النظافة لجميع المساجد قبل صلاة عيد الفطر المبارك، وتشكيل غرفة عمليات بالمديرية وغرف فرعية داخل كل إدارة على مستوى مدن المحافظة، للتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام على مدار 24 ساعة، لمتابعة أعمال النظافة والوقوف على مجريات الأمور خلال صلاة العيد والتأكيد على أئمة المساجد بالالتزام بكافة التعليمات الوزارية.

من جهته، أوضح الشيخ الدكتور محمود جاهين، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أن صلاة عيد الفطر ستقام في جميع مساجد المحافظة بواقع 4202 مسجدًا، فضلا عن 151 ساحة بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، وتم وضع خطة توزيع الخطباء والأئمة بمساجد وساحات الصلاة وتجهيز عدد من الخطباء الاحتياطي تحسبًا لوقوع طارئ لأي خطيب أو إمام مسجد قبل صلاة العيد، إلى بجانب تجهيز المساجد ومتابعتها المستمرة من جانب المفتشين ومديري الإدارات وتوفير الفرش اللازم وكل المستلزمات.

نوه جاهين بتشكيل غرفة عمليات بالمديرية والمتابعة المستمرة مع الوزارة لمتابعة صلاة عيد الفطر المبارك، وفقًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط، مع التأكيد على أن مديرية الأوقاف وحدها هي المنوط بها الإعداد لصلاة العيد سواء بالمساجد أم بالساحات الملحقة بها، في إطار ولايتها الشرعية والقانونية على المساجد بإعتبارها من الولايات العامة التي تقوم بها مؤسسات الدولة.

محافظة أسيوط الإنتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات عيد الفطر المبارك وتجهيز ساحات صلاة عيد الفطر المبارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

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