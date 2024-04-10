اشتعال النيران فى إحدى الورش بمنطقة الشادر بحى غرب أسيوط (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، من السيطرة على حريق بورشة خراطة، بشارع سعد زغلول بجوار السجل المدني، بموقف الشادر بحي غرب محافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم أول، بورود بلاغ من الأهالي، بنشوب حريق داخل ورشة خراطة، بشارع سعد زغلول بجوار السجل المدني، بموقف الشادر بحي غرب محافظة أسيوط.



الحريق التهم محتويات الورشة دون خسائر بالأرواح



انتقلت على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بقسم أول، وبالفحص والمعاينة تبين اندلاع حريق بورشة خراطة، بشارع سعد زغلول بجوار السجل المدني، بموقف الشادر بحي غرب أسيوط، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية أو خسائر في الأرواح، وأسفر الحريق عن احتراق محتويات الورشة بالكامل.



حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.

جانب من حريق يلتهم ورشة باسيوط

جانب من حريق يلتهم ورشة باسيوط

جانب من حريق يلتهم ورشة باسيوط

جانب من حريق يلتهم ورشة باسيوط

جانب من حريق يلتهم ورشة باسيوط

جانب من حريق يلتهم ورشة باسيوط

جانب من حريق يلتهم ورشة باسيوط

جانب من حريق يلتهم ورشة باسيوط