الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

اشتعال النيران فى إحدى الورش بمنطقة الشادر بحى غرب أسيوط (صور)

حريق يلتهم ورشة باسيوط
حريق يلتهم ورشة باسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، من السيطرة على حريق بورشة خراطة، بشارع سعد زغلول بجوار السجل المدني، بموقف الشادر بحي غرب محافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط،  إخطارا من مأمور قسم أول، بورود بلاغ من الأهالي، بنشوب حريق داخل ورشة خراطة، بشارع سعد زغلول بجوار السجل المدني، بموقف الشادر بحي غرب محافظة أسيوط.


الحريق التهم محتويات الورشة دون خسائر بالأرواح


انتقلت على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بقسم أول، وبالفحص والمعاينة تبين اندلاع حريق بورشة خراطة، بشارع سعد زغلول بجوار السجل المدني، بموقف الشادر بحي غرب أسيوط، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية أو خسائر في الأرواح، وأسفر الحريق عن احتراق محتويات الورشة بالكامل.


حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.

جانب من حريق يلتهم ورشة باسيوط
جانب من حريق يلتهم ورشة باسيوط
جانب من حريق يلتهم ورشة باسيوط
جانب من حريق يلتهم ورشة باسيوط
جانب من حريق يلتهم ورشة باسيوط
جانب من حريق يلتهم ورشة باسيوط
جانب من حريق يلتهم ورشة باسيوط
جانب من حريق يلتهم ورشة باسيوط
جانب من حريق يلتهم ورشة باسيوط
جانب من حريق يلتهم ورشة باسيوط
جانب من حريق يلتهم ورشة باسيوط
جانب من حريق يلتهم ورشة باسيوط
جانب من حريق يلتهم ورشة باسيوط
جانب من حريق يلتهم ورشة باسيوط
جانب من حريق يلتهم ورشة باسيوط
جانب من حريق يلتهم ورشة باسيوط
جانب من حريق يلتهم ورشة باسيوط
جانب من حريق يلتهم ورشة باسيوط
قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط السيطرة على حريق بورشة خراطة بشارع سعد زغلول بموقف الشادر بحي غرب محافظة أسيوط اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

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