الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة أسيوط يهنئ المرضى والأطباء والعاملين بالمستشفيات الجامعية بعيد الفطر

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ جولة تفقدية داخل المستشفيات الجامعية، في أول أيام عيد الفطر المبارك؛ تفقد خلالها عددًا من المستشفيات؛ لتقديم التهنئة للمرضى، والأطباء، وأطقم التمريض،والعاملين بها بمناسبة عيد الفطر المبارك.

رافقه خلالها الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، ولفيف من الأطباء، والأمن الإداري، والاداريين بالمستشفيات الجامعية.

رئيس الجامعة يطمئن على سير العمل داخل المستشفيات

واطمأن رئيس جامعة أسيوط خلال جولته على سير العمل في المستشفيات الجامعية، والخدمة الصحية المقدمة للمترددين عليها، مشيدًا بانتظام العمل، ووجود الأطباء، وأطقم التمريض المكلفين بالعمل خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك.

واستمع رئيس جامعة أسيوط، خلال الزيارة للمرضى، واحتياجاتهم؛ للتأكد من تقديم الخدمة الصحية اللازمة؛حيث تفقد مستشفى القلب الجامعي؛ للوقوف على مدى استعداد المستشفى، وجاهزيتها؛ لاستقبال المرضى، وكان في استقباله الدكتور محمد عياد نائب مدير المستشفي ورئيس قسم جراحة القلب والصدر.

كما قام الدكتور المنشاوي، بزيارة وحدة استقبال الإصابات، واطمأن على حالة المرضى، وقدم التهنئة للعاملين، والمرضى بها، وكان في استقباله الدكتور خالد عبد العزيز، والدكتور محمد صفوت.

وقام رئيس الجامعة، بتوزيع كراتين مواد غذائية  لكل النوبتجين من السادة مشرفي أمن البوابات الجامعية، والمستشفيات الجامعية، والتمريض والعمال، والفنيين، والمعاونين.

هذا وكان قد أدى في وقت سابق الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ صلاة عيد الفطر المبارك بساحة أرض الملاعب.

وعقب صلاة العيد، تبادل دكتور المنشاوي؛ التهنئة مع قيادات العمل بمختلف المجالات في محافظة أسيوط، وكذلك رجال الشرطة فى الارتكازات الأمنية القائمين على تأمين المصلين، والأهالي، والتقاط بعض الصور وسط فرحة كبيرة، وسعادة بالتكبيرات.

وفي لفتة إنسانية، عقب انتهاء صلاة عيد الفطر المبارك، قام الدكتور المنشاوي، بالمرور على المستشفيات الجامعية؛ لتقديم التهنئة للعاملين بالمستشفيات، والمرضى، وقام بتسليم كراتين مواد غذائية على العاملين بمستشفى القلب، وقسم الإصابات بالمستشفى الجامعي، مشيدًا بالدور الذي يقومون به، وعملهم الجاد، خاصة في المناسبات المختلفة.

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الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط المستشفيات الجامعية أول أيام عيد الفطر المبارك لتقديم التهنئة للمرضى والأطباء وأطقم التمريض بتوزيع كراتين مواد غذائية

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