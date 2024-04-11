الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

فتح الحدائق والمتنزهات والعبارات النيلية خلال أيام عيد الفطر بأسيوط

احتفالات عيد الفطر
احتفالات عيد الفطر

مع بدء الاحتفالات بعيد الفطر المبارك فتحت الحدائق العامة والمتنزهات أبوابها أمام المحتفلين بمختلف مراكز وأحياء محافظة أسيوط، وتسيير الرحلات النيلية وسط توافد كبير من قبل المواطنين لقضاء نزهة العيد وسط فرحة عارمة من المحتفلين.

 توافد كبير من المواطنين على الحدائق للاحتفال بثاني أيام العيد

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن جميع الحدائق والمتنزهات بمراكز وأحياء المحافظة والعبارات النهرية التابعة للمحافظة، شهدت توافدًا كبيرًا من المواطنين للاحتفال بثانى أيام عيد الفطر المبارك، وسط أجواء من الفرحة والبهجة، ومتابعات مستمرة من رؤساء المراكز والاحياء ونوابهم لجميع الحدائق وخاصة لحدائق "الفردوس والربوة وممشى أهل مصر ومرسى حورس " الأكثر شهرة واقبالا من المواطنين بالمحافظة، وذلك في وجود انتشار وتمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية في الميادين العامة وبجوار الحدائق تحسبًا لأية طوارئ وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات.


انتشار سيارات الإسعاف وخطوط ساخنة للشكاوي

وأوضح المحافظ، انه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتوفير خدمات الحماية المدنية والمرور وتكثيف الحملات الدورية لتسهيل الحركة المرورية والحد من الزحام مع نشر الخدمات المرورية وأجهزة الرادار على الطرق لمواجهة السرعات الزائدة فضلا نشر وحدات المسطحات النهرية لتأمين الرحلات النيلية التي تنطلق من المرسى السياحي بحديقة الفردوس.

التنسيق مع مديرية الصحة لرفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والدفع بسيارات إسعاف مجهزة بجوار الحدائق 

وكذلك التنسيق مع مديرية الصحة لرفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والدفع بسيارات إسعاف مجهزة بجوار الحدائق والمتنزهات للتعامل مع أية حالات طارئة قد تحدث  لافتا الى انه عقد عدة اجتماعات سابقة بحضور جميع القيادات التنفيذية ومسئولى شركات المرافق بالمحافظة وتم تكليف جميع أجهزة المرافق والخدمات باستمرارية العمل طوال أيام العيد.

التركيز على المرافق الخدمية  وتنظيم الإجازات بها خلال العيد

 وأشار إلى أن كلف بالتركيز على المرافق الخدمية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والطب البيطرس على أن يكون هناك مدير مسئول بكل قطاع وتنظيم الإجازات بالنسبة لباقي العاملين وفقا لجدول النوبتجيات بجانب تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مديرية وغرف عمليات بكل مركز وحى وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء بالديوان العام وغرفة العمليات الرئيسية وادارة الازمات بالمحافظة لضمان سرعة الاتصال بها واتخاذ التدابير اللازمة مشددا على توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد.


يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن استمرار انعقاد غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات او شكاوى على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) و(2135727/ 088) و(2135670/ 088)   أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg 
أو على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب 01150606783 لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

احتفالات عيد الفطر
احتفالات عيد الفطر
احتفالات عيد الفطر
احتفالات عيد الفطر
احتفالات عيد الفطر
احتفالات عيد الفطر
احتفالات عيد الفطر
احتفالات عيد الفطر
احتفالات عيد الفطر
احتفالات عيد الفطر
1000117957
1000117957
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الاحتفالات بعيد الفطر المبارك فتحت الحدائق العامة والمتنزهات محافظة أسيوط لحدائق الفردوس والربوة وممشى أهل مصر ومرسى حورس

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