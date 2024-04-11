حملات تموينية مكثفة على الأسواق فى أسيوط خلال إجازة العيد

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع ومحال بيع اللحوم والأسماك المحفوظة والطازجة والمملحة للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة وجودتها ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية.

يأتي هذا فضلًا عن توافرها بكميات وأصناف تلبي احتياجات المواطنين وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة، واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وذلك خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ومتابعته المستمرة لأجواء الاحتفال بالعيد من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.



وفي هذا الصدد قامت مديرية التموين برئاسة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين ومديرى الإدارات التموينية ومفتشى الإدارات، بالتعاون مع رؤساء المراكز والأحياء، بعدة حملات تموينة مكثفة على الأسواق تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط.



حملات مكثفة على مختلف الأسواق والمحال التجارية



وجرى تحرير عدد 150 محضرًا تموينيًا ومخالفة متنوعة منها إثبات حالة للمخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وتوقف كلي وتوقف جزئي وعدم نظافة أدوات الرغف والعجن وعدم صرف بون صرف الخبز وعدم احتفاظ بسجل زيارات، فضلًا عن حيازة وعرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وبيع بعض السلع أزيد من السعر وتحرير محاضر غلق مستودعات بوتاجاز أثناء أوقات العمل الرسمية وغلق مشروع جمعيتي وعدم صرف مقررات تموينية أثناء أوقات العمل الرسمية، كما تم ضبط عدد ٥٠ شيكارة سماد زراعي المدعم زنة الشيكارة ٥٠ كجم والمخصص للتوزيع على الحيازات الزراعية وتجميعها بقصد بيعها في السوق السوداء والتربح منها وذلك بدائرة مركز صدفا.

كما تمت مصادرة الكمية وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمشاركة محمد إبراهيم مدير إدارة تموين صدفا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات وإحالتها إلى النيابة العامة لردع المخالفين، وتم التحفظ على المضبوطات، كما قامت إدارة الطب البيطرى بالمرور والتفتيش على أماكن عرض وبيع اللحوم بالمراكز والأحياء، وتم فحص اللحوم المعروضة والتأكد من وجود الأختام وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والصحة وهيئة سلامة الغذاء، لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق خلال إجازة العيد للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين والاطمئنان على توافر السلع الغذائية وضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالسلع والأسعار.



وأعلن المحافظ في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم على أرقام (2135858/ 088) و(2135727/ 088) و(2135670/ 088) وإرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg أو على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب 01150606783 لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

جانب من الحملات التموينية

جانب من الحملات التموينية