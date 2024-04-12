الجمعة 12 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إغلاق 4 منشآت وتحرير 36 محضر مخالفات في حملة تفتيشية بأسيوط

حملات تموينية
حملات تموينية

قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بأسيوط، بالتنسيق مع مختلف الإدارات الصحية بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية والنوادي والكافيهات والمطاعم خلال أيام عيد الفطر المبارك وذلك في إطار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية والأسواق تزامنا مع موسم عيد الفطر المبارك، للتأكد من وصول غذاء آمن للمواطنين.

يأتي ذلك تطبيقًا لخطة التأمين الطبي خلال أيام عيد الفطر المبارك، وبتعليمات من الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بتشكيل حملة مكبرة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق تحت إشراف الدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط.

استمرار الحملات بالمراكز والقرى

وأكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه تم خلال الحملة المرور على 38 منشأة غذائية ما بين نوادي ومطاعم ومحلات بيع لحوم ودواجن وجزارة.

وأسفرت جهود الحملة عن مخاطبة مجالس المدن بغلق 4 منشآت لعدم حصولها على ترخيص وعدم استيفاءها للاشتراطات الصحية، كما تم تحرير 14 محضر نظافة عامة للمحلات غير المستوفاة للاشتراطات الصحية وعدم اهتمامها بالنظافة العامة، بالإضافة إلى تحرير 22 محضرًا للعاملين غير الحاملين لشهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه تم إعدام 85 كيلو لحوم وشاورمة غير محتفظة بخواصها الطبيعية، وإعدام 50 كيلو ايس كريم و40 كيلو فاكهة و100 لتر زيوت مستخدمة بالمطاعم وغير صالحة للاستهلاك البشري.

وأشار الدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط، إلى أن إدارة مراقبة الأغذية وضعت خطة شملت قيام مكاتب الأغذية بجميع إدارات أسيوط بالمرور على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في حال وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء وفقًا لخطة التأمين الطبي خلال أيام العيد.

ووجَّه باستمرار الحملات المكثفة في إطار خطة وزارة الصحة، بالتفتيش على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيدٍ من حديد على المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

1000118227
1000118227
1000118224
1000118224
1000118223
1000118223
1000118222
1000118222
1000118226
1000118226
1000118225
1000118225
إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة باسيوط المنشآت الغذائية والنوادى والكافيهات أيام عيد الفطر المبارك تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط

مواد متعلقة

مصرع طفل سقط من أعلى "مرجيحة" بملاهى غير مرخصة في أسيوط

حملات تموينية مكثفة على الأسواق فى أسيوط خلال إجازة العيد

فتح الحدائق والمتنزهات والعبارات النيلية خلال أيام عيد الفطر بأسيوط

وكيل الصحة بأسيوط يتفقد الوحدات الصحية والمستشفيات عقب صلاة العيد

الأكثر قراءة

طعن وخنق حتى الموت.. المتهمون بقتل مدرس الجمالية: "بعنا التوك توك بـ 15 ألف وهربنا"

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

سعر تذكرة حديقة الحيوان في عيد الفطر 2024

سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 12-4-2024

"شقو" يحقق رقمًا قياسيًا.. إيرادات الأفلام فى ثانى أيام عيد الفطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

لواء. محسن الفحام

القائد والقدوة

علي سعدة

ذكريات العيد.. الكونستابل وأنا

محمد عبدالعزيز

كيف عيدك يا أمهم؟

محاسن السنوسي

انهيار أسرار العرافة على مسرح الدراويش

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

صور

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

فرحة المصريين بعيد الفطر

محطة تل أبيب

المزيد

الوعد الكاذب من نتنياهو لبايدن.. لا زيادة فى المساعدات والمجاعة تضرب غزة

فى اليوم الـ189 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته وقصفه المدفعى على غزة

رئيس الموساد يؤكد لحكومة نتنياهو استحالة التفاوض على إطلاق سراح جميع المحتجزين