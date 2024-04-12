إغلاق 4 منشآت وتحرير 36 محضر مخالفات في حملة تفتيشية بأسيوط

قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بأسيوط، بالتنسيق مع مختلف الإدارات الصحية بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية والنوادي والكافيهات والمطاعم خلال أيام عيد الفطر المبارك وذلك في إطار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية والأسواق تزامنا مع موسم عيد الفطر المبارك، للتأكد من وصول غذاء آمن للمواطنين.

يأتي ذلك تطبيقًا لخطة التأمين الطبي خلال أيام عيد الفطر المبارك، وبتعليمات من الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بتشكيل حملة مكبرة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق تحت إشراف الدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط.

استمرار الحملات بالمراكز والقرى

وأكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه تم خلال الحملة المرور على 38 منشأة غذائية ما بين نوادي ومطاعم ومحلات بيع لحوم ودواجن وجزارة.

وأسفرت جهود الحملة عن مخاطبة مجالس المدن بغلق 4 منشآت لعدم حصولها على ترخيص وعدم استيفاءها للاشتراطات الصحية، كما تم تحرير 14 محضر نظافة عامة للمحلات غير المستوفاة للاشتراطات الصحية وعدم اهتمامها بالنظافة العامة، بالإضافة إلى تحرير 22 محضرًا للعاملين غير الحاملين لشهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه تم إعدام 85 كيلو لحوم وشاورمة غير محتفظة بخواصها الطبيعية، وإعدام 50 كيلو ايس كريم و40 كيلو فاكهة و100 لتر زيوت مستخدمة بالمطاعم وغير صالحة للاستهلاك البشري.

وأشار الدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط، إلى أن إدارة مراقبة الأغذية وضعت خطة شملت قيام مكاتب الأغذية بجميع إدارات أسيوط بالمرور على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في حال وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء وفقًا لخطة التأمين الطبي خلال أيام العيد.

ووجَّه باستمرار الحملات المكثفة في إطار خطة وزارة الصحة، بالتفتيش على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيدٍ من حديد على المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

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